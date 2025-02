Maserati, il Tridente torna a brillare sul ghiaccio del “The ICE” di St. Moritz tra passato e futuro

ST. MORITZ – Il fascino senza tempo di Maserati si prepara a conquistare uno degli eventi più esclusivi della stagione invernale: il “The ICE”. Il prossimo 21 e 22 febbraio, la suggestiva cornice del lago ghiacciato dell’Engadina, nella parte meridionale del cantone dei Grigioni in Svizzera, diventerà il punto di ritrovo di collezionisti e appassionati d’auto provenienti da tutto il mondo. Per l’occasione il Tridente sfilerà con la sua gamma attuale e due vetture storiche per celebrare il lusso italiano e l’arte del realizzare le Gran Turismo.

Non si tratta di un semplice concorso di eleganza, ma di un evento che fonde cultura, spettacolo e passione automobilistica in uno scenario unico. The ICE – acronimo di International Concours of Elegance – è una vetrina d’eccezione dove collezionisti, appassionati, o semplicemente curiosi, potranno ammirare il meglio della produzione automobilistica mondiale mettendo alla prova le vetture in condizioni di guida estrema tra giaccio e neve.

Protagoniste dell’evento saranno le nuove Maserati GranTurismo e GranCabrio, disponibili sia con motore termico che nella versione 100% elettrica. Questi modelli incarnano alla perfezione il concetto di Gran Turismo all’italiana, con un perfetto equilibrio tra prestazioni, comfort e design. La trazione integrale di serie e le sospensioni pneumatiche garantiscono un’esperienza di guida senza compromessi permettendo, così, di poter affrontare con sicurezza anche le superfici più insidiose come quelle del lago ghiaccio dell’Engadina.

Maserati non si limiterà a presentare le sue nuove creazioni, ma porterà a St. Moritz il programma di personalizzazione Fuoriserie, offrendo agli appassionati la possibilità di scoprire come ogni vettura possa essere modellata secondo i gusti più esclusivi. Inoltre, accanto ai modelli GranTurismo e GranCabrio, il pubblico potrà ammirare anche il SUV Grecale. Non mancherà anche l’animo più sportivo del Tridente che sarà ben rappresentato dalla MCXtrema, supercar senza compromessi realizzata esclusivamente per l’uso in pista, e la nuova Maserati MC20 GT2 Stradale, vettura che incarna alla perfezione il DNA sportivo del marchio unendo eleganza e potenza senza compromessi.

Oltre alle innovazioni del presente e del futuro, Maserati celebrerà il proprio straordinario passato con una partecipazione d’eccezione al Concours d’Élégance. Due autentiche icone del design automobilistico: la Maserati 6CM, una monoposto costruita nella seconda metà degli anni ’30, e la barchetta Maserati 200 SI degli anni ’50 sfileranno sul lago ghiacciato rievocando l’epoca d’oro delle corse a testimonianza della grande tradizione sportiva della Casa del Tridente.

Il “The ICE” di St. Moritz rappresenta per Maserati un’occasione unica per ribadire la propria eccellenza nel mondo dell’automobile. Con un perfetto connubio tra tradizione e innovazione, il marchio modenese continua a scrivere la storia della mobilità di lusso riuscendo a conquistare, così, un pubblico sempre più esigente e appassionato.