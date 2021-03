Mauto celebra 10 anni il nuovo museo, domani diretta streaming con John Elkann, l'architetto Zucchi e lo scenografo Confino

TORINO - Il Mauto celebra 10 anni dalla apertura dei nuovi spazi espositivi, inaugurati in occasione della celebrazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Domani, venerdì 19 marzo, ci sarà un evento speciale insieme ai protagonisti del nuovo museo. In diretta dall'Auditorium del Mauto e sulla pagina Facebook del museo, il presidente Benedetto Camerana e il direttore Mariella Mengozzi dialogheranno con il presidente di Stellantis, John Elkann, l'architetto Cino Zucchi, che progettò i nuovi spazi espositivi e la ristrutturazione dell'edificio, e François Confino, che curò la realizzazione del nuovo percorso museale. Una spettacolare contestualizzazione delle oltre 200 vetture della collezione, avviata e sviluppata in tre decenni di lavoro da Carlo Biscaretti di Ruffia a partire dagli anni Trenta del secolo scorso.

Una riflessione sull'evoluzione tecnica e del design dell'automobile, sul senso di storicizzare la sua funzione, e sul ruolo di un museo come il Mauto, che ne anticipa gli sviluppi futuri; un appuntamento per ripercorrere i momenti più importanti di questi 10 anni e per illustrare gli obiettivi e le strategie per affrontare i grandi cambiamenti in corso; un omaggio alla lunga storia del Mauto, che nel 2011 fu intitolato all'Avvocato Gianni Agnelli, di cui in questi giorni ricorrono i 100 anni dalla nascita. In questi 10 anni, quasi 2 milioni di persone hanno visitato il Mauto, che il Times ha classificato tra i 50 musei più belli al mondo.