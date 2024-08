Maybach, il lusso firmato Mercedes si mostra in Costa Smeralda

OLBIA – Se si parla di Costa Smeralda si pensa immediatamente a spiagge da sogno, acque cristalline e panorami mozzafiato, oltre a località esclusive, glamour e lusso. Per l’occasione ci siamo immersi anche noi in questa atmosfera assaporando, seppur per un giorno, i piaceri della vita. Ad attenderci è una giornata all’insegna del lusso targato Mercedes Maybach che, per il quarto anno consecutivo, è partner del Phi Beach di Arzachena.

Le lussuose vetture della Casa di Stoccarda per tutta l’estate avranno il compito di accogliere gli ospiti, i vip e i DJ che animeranno le notti dell’Open Air Club Baja Sardinia. In questo caso le ammiraglie della Stella sono state a nostra disposizione per portarci in uno dei club più esclusivi della Costa Smeralda. Non appena atterrati all’aeroporto di Olbia, c’è la flotta Mercedes ad attenderci in questa prova diversa dal solito, perché non fatta dietro al volante bensì comodamente seduti sul divano posteriore come passeggeri.

Saliamo quindi a bordo della Maybach GLS 600 4Matic. Lungo 5,21 metri, il SUV tedesco si distingue per la sua calandra ridisegnata, oltre agli elementi decorativi che adornano la vettura e i cerchi forgiati da 23” a impreziosire il design. Non solo, aprendo lo sportello dalla minigonna fuoriesce un appendice, in alluminio, per agevolare la salita a bordo.

Proprio al suo interno viene amplificata ulteriormente la sensazione di lusso. Innanzitutto i posti sono stati ridotti da 7 a 4 a tutto beneficio dello spazio. Nella seconda fila troviamo quindi due poltrone avvolgenti in grado di cullarci durante il viaggio visto che sono riscaldate, raffreddate e anche massaggianti. Non mancano gli schermi posti sugli schienali dei sedili anteriori, inoltre la seduta destra può estendersi completamente per un maggior relax.

Spinto dal poderoso V8 Mild Hybrid 4 litri da 579 CV e 980 Nm di coppia, il SUV firmato Maybach è in grado di offrire sia elevate prestazioni, grazie alla trazione integrale, che un comfort di marcia impressionante sfruttando anche la maggior altezza da terra. Nonostante i suoi 28 quintali, la Maybach GLS è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 4”2 e raggiunge una velocità massima autolimitata di 250 km/h. Non manche anche il pacchetto Off Road Engineering che presenta un’altezza da terra incrementata di 30 millimetri e maggiori protezioni nel sottoscocca.

Comodamente seduti sui sedili posteriori il panorama scorre placidamente dai finestrini complice anche il silenzio che regna in abitacolo e, in men che non si dica, arriviamo al Phi Beach. Oltre alla splendida location e panorami mozzafiato, non a caso quello che si può osservare ad Arzachena è stato definito uno dei tramonti più suggestivi del mondo, perfettamente incastonata nel contesto troviamo la Mercedes AMG GT 63. In questo caso massima espressione di Mercedes in ambito sportivo e prestazionale.

Costa Smeralda è anche spiagge e mare mozzafiato. Proprio per questo non poteva mancare un giro in barca per ammirare il mare cristallino della Costa Smeralda. L’esperienza è quindi proseguita a bordo del Wally Wallytender 48, un natante di circa 15 metri e dal costo di quasi un milione e mezzo di euro. Spinto dal doppio propulsore Volvo Penta IPS 650, il day cruiser è in grado di raggiungere una velocità massima di 38 nodi il tutto nel massimo comfort. Arrivati all’isola di Spargi, nell’arcipelago della Maddalena, tra gli sguardi ammaliati dei turisti era d’obbligo una pausa per tuffarsi nelle acque cristalline.

Di ritorno al Phi Beach, è l’ora di provare la Maybach Classe S in declinazione S580, per l’occasione in tonalità bicolore, sono ben 34 le colorazioni disponibili della carrozzeria di cui 12 bicolore, oltre agli elementi distintivi con fregi e decori. La versione più lussuosa dell’ammiraglia di Stoccarda, adottando il passo lungo, diventa una limousine a tutti gli effetti. Lunga 5,3 metri, la Maybach è spinta dal V8 biturbo 4 litri da 503 CV, al quale si affiancano gli ulteriori 22 CV del motore elettrico, deciso nelle risposte quanto morbido nell’erogazione.

Anche in questo caso la prova si svolge comodamente seduti sul divano posteriore, rigorosamente il destro che, come nel caso della GLS, è reclinabile in diverse posizioni garantendo ampio spazio per le gambe. Avvolgente e contenitiva, la seduta offre morbide imbottiture oltre al cuscino in tinta. Di fronte troviamo un display touch screen multi funzione, non mancano tendine oscuranti e il doppio tetto in cristallo. Ma la vera chicca è il frigobar, nascosto nel bracciolo centrale, e due flûte magnetici per brindare in totale sicurezza.

A far parte della flotta c’è anche la Mercedes Classe V che nel suo allestimento Exlusive rappresenta la declinazione più lussuosa del van di Stoccarda. Immediatamente distinguibile, la versione più lussuosa della Classe V è dotata di una calandra cromata e dal simbolo della Stella che spicca sul cofano oltre ai cerchi da 19” con disegno specifico. A spingere la Mercedes ci pensa il turbodiesel da 2 litri, supportato da un cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale, in grado di offrire il giusto brio e comfort di marcia.

Anche in questo caso saliamo nella seconda fila, ma il Van Mercedes dispone in totale di tre file, comodamente seduti in sedili rivestiti in Nappa e ben schermati grazie ai vetri oscurati nella parte posteriore. Se per gli esterni si possono scegliere 12 tonalità di clorazione, per gli interni ci sono ben cinque varianti passando dal pianoforte laccato, al legno grigio oliva, senza tralasciare l’alluminio, scuro o spazzolato, fino ad arrivare al carbon look.

Giunti all’aeroporto di Olbia si conclude, purtroppo, la nostra esperienza. Una prova unica nel suo genere, così come il brand Maybach impone. Perfettamente incastonate nel contesto della Costa Smeralda, le lussuose ammiraglie tedesche sono in grado di trasmettere appieno il lusso e il piacere di vita. Un parco auto, che ricordiamo sarà possibile ammirare e apprezzare al Phi Beach di Aezachena, che oscilla dai 98.040 Euro per la Mercedes Classe V per attestarsi sui 200.000 Euro delle Maybach Classe S e GLS.