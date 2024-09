Maybach, una gemma a Phi Beach. Lusso Mercedes in Costa Smeralda

Il suggestivo panorama della Costa Smeralda scorre attraverso i finestrini. Acque cristalline e sabbie bianchissime sono da sempre una delle perle della Sardegna. Gli stupendi paesaggi si fondono con il lato glamour rendendo questo posto unico nel suo genere. Non poteva esserci luogo più adatto per assaporare il lusso e l’eleganza delle Mercedes Maybach: per il quarto anno consecutivo, le vetture più prestigiose del marchio della Stella saranno le regine indiscusse del Phi Beach di Arzachena. Per tutta l’estate le ammiraglie della Casa di Stoccarda avranno il compito di accogliere gli ospiti, i vip e i DJ che animeranno le notti dell’Open Air Club Baja Sardinia. Per l’occasione ci siamo fatti ammaliare anche noi dall’atmosfera della Costa Smeralda facendoci trasportare dalle lussuose Maybach. Infatti, caso più unico che raro, la nostra prova si è svolta sui sedili posteriori anziché, come di consueto, al volante.

Ad attenderci è la Maybach GLS 600 4Matic. Lungo 5,21 metri, il Suv tedesco si distingue per la sua calandra ridisegnata, oltre agli elementi decorativi e i cerchi forgiati da 23” a impreziosire il design. La sensazione di lusso viene amplificata al suo interno, dove i posti sono stati ridotti da 7 a 4 a beneficio dello spazio. Nella seconda fila troviamo 2 poltrone avvolgenti in grado di cullarci durante il viaggio visto che sono riscaldate, raffreddate e anche massaggianti. Non mancano gli schermi posti sugli schienali dei sedili anteriori, inoltre la seduta destra può estendersi completamente per un maggior relax. Spinto dal poderoso V8 Mild Hybrid 4 litri da 579 cv e 980 Nm di coppia, il Suv Maybach è in grado di offrire sia elevate prestazioni, grazie alla trazione integrale, che un comfort di marcia impressionante. Si passa sulla Maybach Classe S in declinazione S580, per l’occasione in tonalità bicolore oltre agli elementi distintivi di fregi e decori. La versione più lussuosa dell’ammiraglia di Stoccarda adottando il passo lungo diventa una limousine a tutti gli effetti. Lunga 5,3 metri, la Maybach è spinta dal V8 biturbo 4 litri da 503 cv, al quale si affiancano gli ulteriori 22 cv del motore elettrico, deciso nelle risposte quanto morbido nell’erogazione. Comodamente seduti sul divano posteriore, anche questo dotato di tutti i comfort presenti sulla GLS, sembra di viaggiare su una nuvola per comfort e insonorizzazione. Imbottiture morbide e tende oscuranti rendono l’esperienza unica nel suo genere. Non manca un frigobar, nascosto nel bracciolo centrale, e due flûte magnetici per brindare in totale sicurezza.



A far parte della flotta c’è anche la Mercedes Classe V che nel suo allestimento Exlusive rappresenta la declinazione più lussuosa. Il van è curato in ogni minimo dettaglio sia esternamente, con la calandra cromata e il simbolo della Stella che spicca sul cofano oltre ai cerchi con disegno specifico, che negli interni in grado di ospitare comodamente fino a 8 persone. Mentre il turbodiesel da 2 litri, supportato da un cambio automatico a 9 rapporti e trazione integrale, offre il giusto comfort di marcia. Esperienza unica, così come l’intero parco auto che oscilla dai 98.040 Euro per la Mercedes Classe V per attestarsi sui 200.000 Euro delle due Maybach, che si conclude assaporando il suggestivo tramonto della Costa Smeralda.