Mazda3, arriva con il nuovo motore 2.0 a benzina Skyactive-X

ROMA - Un benzina che funziona come un diesel. Potremmo riassumere così l'essenza del nuovo motore Skyactiv-X che debutta – come preannunciato – sulla nuova Mazda3. Sarà ordinabile da ora, con prezzi a partire da 27.800 euro (sull'allestimento Executive 6MT), con consegne a partire dal mese di ottobre.

Il nuovo propulsore è dotato della esclusiva tecnologia SPCCI (Spark Plug Controlled Compression Ignition) di Mazda ed è il primo quattro cilindri 2.0 litri prodotto in serie che combina l’accensione a scintilla di un motore a benzina con l'accensione a compressione di un diesel. Lo Skyactiv-X ha una potenza massima di 180 CV/132 kW a 6000 giri/min e 224 Nm di coppia a 3000 giri/min. E allo stesso tempo risulta molto efficiente, con consumi pari a (ciclo WLTP convertito NDC) 4,5 litri per 100 chilometri nel ciclo combinato ed emissioni di 103g/km. Valori che scendono ulteriormente sulla versione a berlina (4,3 litri per 100 chilometri e 96 g/ km di CO2), che però non è importata in Italia.

Inoltre, la nuova Mazda3 Skyactiv-X è equipaggiata con tecnologia Mazda M Hybrid, l’intelligente sistema ibrido 24 V che minimizza il consumo di carburante e abbatte le emissioni recuperando l'energia durante la decelerazione, per alimentare un motore elettrico che assiste il motore. La motorizzazione Skyactiv-X è omologata come vettura ibrida e gode pertanto di tutte le agevolazioni connesse, ove previste.

La nuova Mazda3 con motore 2.0 litri Skyactiv-X è disponibile sia con trasmissione manuale Skyactiv-MT a sei rapporti che con cambio automatico Skyactiv-Drive sempre a sei rapporti e, per la prima volta su un auto Mazda di questo segmento, è disponibile anche il sistema di trazione integrale i-Activ AWD Mazda .