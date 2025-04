Mazda e Autoimport celebrano l’eccellenza tecnologica italiana di Quantum Sails

ROMA – Il connubio tra tradizione e innovazione ha trovato una nuova espressione nel progetto "Eccellenze Italiane". L’iniziativa, voluta da Mazda Italia, sta girando tutta la penisola per celebrare la tradizione artigianale del Bel Paese attraverso un percorso che si concluderà a giugno con un’esposizione nazionale.

La 51ª tappa si è svolta a Roma presso il concessionario Autoimport di Via Salaria 719. Nello showroom della Capitale si è voluto celebrare l’eccellenza di Quantum Sails, azienda leader nella progettazione e realizzazione di vele per regata ad alte prestazioni.

Due mondi, quello di terra e mare, all’apparenza distanti ma che in realtà sono accomunati da un profondo legame. Infatti a confermarlo è stato Roberto Pietrantonio, Amministratore Delegato di Mazda Italia, che ha voluto sottolineare il profondo legame tra il brand automobilistico giapponese e la tradizione artigianale italiana di Quantum Sails, due aziende che condividono la stessa dedizione alla precisione, alla qualità e all'innovazione.

Anche per questo motivo Autoimport, da oltre sessant'anni una delle concessionarie più importanti d'Europa, ha scelto di legarsi all’azienda di Genova per dare vita a una vela ispirata ai concetti cardine che da sempre contraddistinguono Mazda rappresentando, come sottolineato da Diego Morani Sail & Design Consultant, una sintesi perfetta tra la maestria artigianale e la ricerca tecnologica avanzata.

Quantum Sails, grazie alla collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia, ha quindi svelato una vela che integra il grafene: un materiale che garantisce prestazioni superiori, leggerezza e durabilità anche ai raggi UV. Questo esempio di innovazione applicata, dimostra come la ricerca continua possa fondersi con il saper fare artigianale per creare prodotti all'avanguardia, senza perdere di vista il rispetto per la tradizione.

Il progetto "Eccellenze Italiane" rientra in un'iniziativa più ampia promossa da Mazda Italia, che si sviluppa attraverso 63 tappe lungo tutta la penisola. In ogni appuntamento, una realtà artigianale locale, in collaborazione con un concessionario Mazda, darà vita a un manufatto esclusivo, simbolo del territorio e della filosofia del brand giapponese. L'obiettivo è quello di celebrare il valore della manualità, dell'attenzione ai dettagli e della dedizione al prodotto, principi che guidano tanto l'arte manifatturiera italiana quanto la progettazione delle vetture Mazda.

Un esempio concreto di questo connubio si ritrova nei modelli Mazda CX-60 e Mazda CX-80, SUV che incarnano l'approccio umanocentrico del marchio giapponese, fondendo estetica e funzionalità con un'avanzata tecnologia ibrida plug-in. Durante l’evento di Roma, il pubblico oltre ad ammirare la vela realizzata da Quantum Sails ha potuto toccare con mano l’ammiraglia della Casa di Hiroshima, osservando la qualità costruttiva della CX-80 e la sua cura dei dettagli, assimilabile a quella che gli artigiani italiani riservano alle loro creazioni.

Questo progetto vuole essere un ponte tra due tradizioni lontane ma affini: il "Crafted in Japan" e il "Made in Italy". Entrambe condividono un'attenzione maniacale alla qualità, una ricerca costante dell'innovazione e il desiderio di creare prodotti che siano molto più di semplici oggetti, ma autentiche opere d'arte. L'evento di Roma, così come le prossime tappe del tour, offriranno un'opportunità unica per scoprire questa sintesi tra passato e futuro, tra ingegneria e artigianato, in un viaggio affascinante attraverso le eccellenze italiane e la filosofia Mazda.