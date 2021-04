Mazda CX-5, nessuna rivoluzione, ma nuova versione sapientemente aggiornata. Piacere di guida e sicurezza al top

Suv e crossover – lo sappiamo – sono le forze trainanti del mercato, in Italia e nel resto d’Europa. E nel segmento medio (quello contrassegnato dalla lettera C, che riguarda auto di misura attorno ai 4,5 metri) c’è un ingorgo all’interno del quale sgomitano modelli importanti, di marchi prestigiosi, come Volkswagen (Tiguan), Volvo (XC40), Land Rover (Evoque), Peugeot (3008/5008), Nissan (Qashqai), Opel (Grandland X), Hyundai (Tucson), Honda (CRV) e molti altri. E’ su questo palcoscenico fatto di stile, tecnologia, versatilità, che fa il suo debutto sulla scena il model year 2021 della Mazda CX-5: non un’auto rivoluzionaria, ma una versione sapientemente aggiornata dell’auto che in 9 anni di onorata carriera e due restyling (2014 e 2017) ha totalizzato oltre 3 milioni di vendite nel mondo. “Quest’auto – dicono in Mazda Italia – ha assicurato sempre il meglio in materia di piacere di guida, comportamento dinamico e sicurezza e siamo certi che il trend continuerà anche con il model year 2021”.

A confortare la previsione dei rappresentanti italiani della Casa giapponese sono già arrivate le 5 stelle EuroNCAP, garanzia di sicurezza al top. Sei airbag e notevoli capacità di protezione in caso di collisione fanno sì che sia garantita la migliore protezione possibile agli occupanti: la carrozzeria incorpora infatti speciali rinforzi che assorbono e reindirizzano le forze d’impatto per mettere in sicurezza l’abitacolo in caso di collisione. Altro contributo alla serenità di chi guida è assicurato dagli ADAS di ultima generazione e dal sistema di fari anteriori adattivi, che regola la distribuzione della luce in base alla velocità e alla direzione dello sterzo, in modo che il fascio luminoso sia orientato sempre nella direzione in cui si vuol procedere.

Tra i valori fondamentali è giusto ricordare anche lo stile (saggiamente ricalca quasi al 100% quello del modello uscente), la disponibilità di spazio e la capacità di muoversi bene sia su strada sia in fuoristrada, come tradizione di queste auto a ruota alta che tuttavia non sconfinano negli eccessi dell’offroad duro e puro.

“L’importante – dicono in casa Mazda – è assicurare il meglio in materia di piacere di guida, comportamento dinamico e sicurezza, così come è sempre stato per i nostri prodotti, anche se sono votati alla praticità e alla disponibilità di spazio”. A tal proposito vale la pena ricordare che il vano bagagli (apribile elettricamente sulle versioni top di gamma) raggiunge i 463 litri, ma si può ampliare fino a 1620 abbattendo completamente il sedile posteriore (scomponibile in tre parti). Da non trascurare la capacità di traino, con limite a 2.100 Kg e, soprattutto, la capacità di muoversi agevolmente, all’occorrenza, anche su percorsi offroad, grazie all’opzione della trazione integrale: la CX-5 dispone infatti (non su tutte le versioni) del sistema intelligente “i-Activ AWD” che impedisce lo slittamento delle ruote, inviando la coppia necessaria al momento giusto, anche su fondi difficili.

La nuova gamma prevede 5 livelli di allestimento, la scomparsa della versione Exceed e l’ingresso della sportiva Homura (in giapponese vuol dire fuoco) e della superdotata 100° Anniversario (ispirata alla prima auto della casa, la R360 Coupé). La prima si distingue per i cerchi da 19 pollici di colore nero lucido così come i gusci dei retrovisori esterni, e per gli interni particolarmente curati, con sedili riscaldabili, rivestiti in pelle nera, tessuto scamosciato e cuciture rosse; l’altra si fa notare invece per la verniciatura in bianco perlato, i loghi esterni, i coprimozzi centrali e i sedili in nappa rossa. Per tutte resta confermata la disponibilità di cinque posti.

Su tutte le varianti del model year 2021 figura ora un nuovo sistema di infotainment che dispone di un display centrale da 10,25 pollici e di nuove funzionalità e servizi di connessione gestibili dallo smartphone con la App My Mazda. Il nuovo sistema multimediale permette di ricevere anche da remoto informazioni sullo stato dell’auto (livello liquidi, pressione pneumatici), consente il bloccaggio/sbloccaggio delle portiere a distanza, l’invio del percorso al navigatore e la localizzazione dell’auto in un parcheggio. La strumentazione è mista analogica-digitale e, come tradizione della casa giapponese, sono banditi i comandi touch, mentre viene confermato il sistema di comando fondato su una comoda manopola centrale, lungo la consolle tra i due sedili, grazie alla quale si può operare senza mai distogliere lo sguardo dalla strada.