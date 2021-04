Mazda CX-5, un successo da tre milioni di vendite celebrato nell'edizione 100° Anniversary

Mazda Italia ha incoraggiato il lancio della CX-5 offrendo in omaggio il Celebration Pack, pacchetto di vantaggi che comprende un programma di servizi integrati denominato Best5, grazie al quale viene estesa la copertura dai guasti fino a 5 anni o 200.000 km. Il programma ServicePlus Essence, inoltre, offre gratis i primi 5 tagliandi di manutenzione. Con Mazda Advantage, poi, si può ottenere l’auto in uso a 269 euro al mese e alla scadenza decidere se sostituirla, tenerla o restituirla.

9 anni di successo. Mazda CX-5 è sul mercato da 9 anni. Dopo due restyling (2014 e 2017) ha totalizzato oltre 3 milioni di vendite nel mondo; quasi mezzo milione le unità vendute in Europa. In Italia quasi un cliente su tre di Mazda acquista questo Suv di dimensioni medie (4,55 metri) dichiarando di appezzarne in particolare lo stile, le dotazioni e la comodità.

Dal sughero a Le Mans. Nella gamma della Mazda CX-5 c’è anche una versione speciale dedicata ai 100 anni della casa di Hiroshima: denominata 100° Anniversary, riprende i colori della Mazda R360 del 1960, prima auto prodotta dalla casa giapponese, che in precedenza si era dedicata alla produzione del sughero, poi a veicoli a 3 ruote. Le celebrazioni hanno rievocato anche l’impegno sui motori rotativi e la storica vittoria nella 24 Ore di Le Mans del 1991.