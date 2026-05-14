​Mazda CX-6e, il nuovo Suv elettrico in tour nei dealer italiani fino al 20 giugno

Dopo la presentazione al MAXXI di Roma, la nuova Mazda CX-6e si prepara a sbarcare nelle concessionarie italiane con un tour in programma fino al 20 giugno in attesa dell'arrivo negli showroom a settembre. Il roadshow offrirà l'opportunità di scoprire da vicino la CX-6e, modello che rappresenta l'evoluzione del linguaggio stilistico Kodo - Soul of Motion e della visione Mazda della mobilità elettrica. Design essenziale, linee fluide e attenzione artigianale ai dettagli richiamano l'estetica giapponese e l'identità del marchio. Con un abitacolo progettato secondo i principi dell'umanocentricità che caratterizzano il marchio, Mazda CX-6e è equipaggiata con tecnologie avanzate pensate per garantire comfort, sicurezza e piacere di guida.

Sotto al cofano trova spazio un motore da 190 kW, pari a 258 CV, e 290 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 78 kWh che assicura fino a 484 chilometri di autonomia nel ciclo di omologazione WLTP. Tra le caratteristiche principali anche la trazione posteriore e la ricarica rapida in corrente continua fino a 195 kW, a conferma dell'obiettivo di Mazda di coniugare prestazioni ed efficienza nell'era dell'elettrificazione. Durante il roadshow, i visitatori potranno approfondire il percorso creativo che ha portato alla nascita della CX-6e ed esplorare le tecnologie integrate nel nuovo modello, progettate per offrire comfort, sicurezza e piacere di guida anche nell'era dell'elettrificazione.