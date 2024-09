Mazda CX-80 in anteprima italiana al Salone di Torino. Design e tecnologia per l'ammiraglia a ruote alte

Oggi la Mazda CX-80 si svela in anteprima nazionale in Piazza Castello, in occasione del Salone dell'Auto di Torino, ma nella giornata di ieri l'abbiamo osservata da vicino in un evento esclusivo per la stampa italiana per apprezzarne tutte le particolarità. A cominciare dal design, che evolve quello della CX-60 e si basa sull'impegno degli artigiani takumi, che utilizzano l'argilla per infondere passione al loro lavoro con la convinzione che la vera bellezza artistica può derivare solo dalla mano dell'uomo. Lunga 5 metri con un passo superiore ai 3,10 m, ed una lunghezza cresciuta di 25 cm rispetto a CX-60, offre una colorazione takuminuri, parola traducibile come colorazione artigianale, che indica una tecnologia di verniciatura di Mazda che riproduce una finitura precisa e di alta qualità, come se fosse applicata dalle mani di un abile artigiano. Realizzato da designer, ingegneri e maestri artigiani Mazda, l'Artisan Red Premium è un rosso che offre un look molto raffinato e ancor più sofisticato dei precedenti colori speciali, ricorda il rosso di un vino maturo, e sfrutta la luce per sottolineare la purezza della linea della vettura.

L'abitacolo della versione Takumi è ulteriormente impreziosito dal tessuto intrecciato sulla plancia, e dalle finiture in legno. Con gli interni in pelle dalla tonalità chiara, inoltre, evidenzia lo spazio a bordo, anche per la terza fila. Sulla CX-80 tutto è stato studiato per offrire un curato minimalismo concettuale ed il massimo del comfort, favorendo, nel contempo, l'attenzione sulla strada del guidatore. Le configurazioni degli interni sono tre: una con sei posti con elemento centrale tra le sedute della seconda fila; una a sei posti senza elemento centrale tra i sedili della seconda fila; ed una a 7 posti, con un divano convenzionale dietro la zona anteriore. Riprendendo la parola kaicho, ogni elemento è in armonia con gli altri per dar vita ad un concetto raffinato, quindi le motorizzazioni sono in linea con la tipologia di vettura e sono rappresentate da un turbodiesel 6 cilindri in linea da 249 CV dotato di tecnologia M Hybrid BOOST48V, e da una power-unit Plug-in Hybrid da 327 CV. Una scelta che rispecchia l'approccio multi solutions di Mazda per rispondere alle attuali esigenze del mercato. Inoltre, le sospensioni sono state messe a punto per avere stabilità e comfort, proprio quello che il cliente ricerca su una CX-80.

La nuova ammiraglia a ruote alte della. casa di Hiroshima ha un listino che parte da 61.000 euro e, fino al 30 settembre, è possibile pre-ordinarla usufruendo della speciale offerta «Welcome Pack» che comprende fino a 5.000 euro di vantaggio in caso di permuta/rottamazione; il Mazda Advantage con mini tasso promozionale; un esclusivo pacchetto accessori; ed un ulteriore contributo di 1.500 euro per coloro che l'acquisteranno in anteprima entro il 30 settembre.