Mazda, da Hiroshima ad Aielli: la storia di un marchio diventa un messaggio di pace

Dalla tragedia atomica del 1945 alla rinascita industriale, fino al murale dedicato a Sadako Sasaki nel borgo abruzzese. Mazda racconta le proprie radici attraverso l'arte, trasformando la memoria in un patrimonio da condividere.

Da Hiroshima all'Abruzzo, un viaggio lungo ottant'anni .Cinque chilometri possono fare la differenza tra la distruzione e la possibilità di ricominciare. È la distanza che separava gli stabilimenti della Toyo Kogyo, l'azienda dalla quale sarebbe nata Mazda, dall'ipocentro della bomba atomica che il 6 agosto 1945 devastò Hiroshima. Una circostanza geografica che permise alla fabbrica di sopravvivere, almeno in parte, e di trasformarsi immediatamente in un punto di riferimento per una città ferita. Ottantuno anni dopo, quella storia arriva ad Aielli, piccolo borgo abruzzese della Marsica, attraverso un'opera d'arte.

Mazda Italia ha scelto Borgo Universo, il progetto culturale che ha trasformato il paese in una galleria a cielo aperto, per affidare ad Antonio Cotecchia, in arte Kotè, la realizzazione di un murale dedicato a Sadako Sasaki, la bambina giapponese diventata uno dei simboli universali della pace. Un'iniziativa che supera i confini della comunicazione automobilistica. Perché raccontare Mazda significa anche tornare alle sue origini, a quel rapporto indissolubile con Hiroshima che ha contribuito a costruire l'identità industriale e umana della Casa giapponese.

La fabbrica che diventò un rifugio. Mazda nasce nel 1920 come Toyo Cork Kogyo. Nel 1931 arriva il Mazda-Go, un piccolo veicolo commerciale a tre ruote che segna l'ingresso dell'azienda nel mondo dei trasporti. Poi la guerra, la distruzione e la necessità di ripartire. Quando Hiroshima viene colpita dalla bomba atomica, gli impianti industriali della Toyo Kogyo subiscono danni relativamente contenuti. Gli stabilimenti vengono messi a disposizione della popolazione, diventano luoghi di soccorso e accoglienza.

Alcuni edifici ospitano temporaneamente anche gli uffici della prefettura. Le testimonianze conservate dalla National Peace Memorial Hall raccontano meglio di qualsiasi statistica ciò che accadde. Mieko Sakamoto e Tomiko Kuwata avevano appena sedici anni e lavoravano al tornio. Si ritrovarono ad assistere persone gravemente ustionate, senza preparazione sanitaria e con pochissimi mezzi.

Tomiko ricordò una donna che le affidò una bambina e del latte in polvere. Cercare acqua calda per prepararlo, in una città ridotta in macerie, diventò un piccolo atto di straordinaria umanità. È anche attraverso questi episodi che si comprende il legame tra Mazda e Hiroshima. Una storia fatta di automobili e tecnologia, certamente, ma prima ancora di persone. Nel dicembre 1945, appena quattro mesi dopo il bombardamento, l'azienda riprese la produzione dei camion a tre ruote. Mezzi indispensabili per trasportare materiali, rimuovere macerie e contribuire alla ricostruzione.

La forza di scegliere una strada diversa. Quella capacità di affrontare le difficoltà senza rinunciare al futuro è diventata parte della cultura Mazda. Una filosofia che attraversa la sua evoluzione industriale, dalla scelta di investire nel motore rotativo fino alla ricerca di un linguaggio stilistico originale. Nel 1967 arriva la Cosmo Sport 110S, prima automobile di serie al mondo equipaggiata con un motore rotativo a due rotori. Una soluzione tecnica complessa, che richiese anni di sperimentazione e contribuì a rendere Mazda un costruttore riconoscibile per la capacità di seguire percorsi differenti.

La stessa attenzione al lavoro umano si ritrova nella cultura giapponese del Monozukuri, nella competenza degli artigiani Takumi e nel design Kodo – Soul of Motion, che cerca di dare alle superfici dell'automobile un senso di movimento e vitalità. Dalla MX-5 ai SUV della famiglia CX, fino ai nuovi modelli elettrici, la Casa di Hiroshima ha costruito la propria identità attorno al rapporto tra tecnologia, sensibilità e piacere di guida. Ma ad Aielli ha deciso di raccontare qualcosa che viene ancora prima dell'automobile.

Sadako, le gru di carta e la memoria che continua a vivere. Il volto di Sadako Sasaki, interpretato da Kotè attraverso forme geometriche e richiami all'origami, rappresenta il punto d'incontro tra due mondi lontani. Sadako era una bambina di Hiroshima sopravvissuta all'esplosione atomica. Anni dopo si ammalò di leucemia e la sua vicenda divenne famosa anche grazie alla tradizione delle mille gru di carta, simbolo di speranza e desiderio di guarigione. Una storia raccontata anche da Karl Bruckner nel romanzo Il gran sole di Hiroshima, pubblicato in originale nel 1961, che ha avvicinato generazioni di ragazzi alla tragedia atomica attraverso gli occhi dei bambini. Mazda riprende idealmente quel racconto e lo porta nel presente. Non attraverso un monumento celebrativo o un'iniziativa confinata alla propria storia aziendale, ma scegliendo il linguaggio universale dell'arte pubblica. Il murale di Aielli diventa così una testimonianza permanente, capace di raggiungere chiunque attraversi il borgo.

Un'automobile può raccontare molto più della mobilità. L'incontro con Borgo Universo aggiunge un significato particolare a questa iniziativa. Da una parte Hiroshima, città che ha conosciuto la distruzione e ha saputo ricostruire il proprio futuro. Dall'altra Aielli, una comunità che ha scelto la cultura e la creatività come strumenti di valorizzazione del territorio. Due storie profondamente diverse, unite dalla convinzione che il progresso non possa essere misurato soltanto attraverso la tecnologia o i risultati economici. Per Mazda, che ha attraversato oltre un secolo di trasformazioni industriali, il progetto abruzzese rappresenta anche un modo per restituire alla società una parte della propria memoria. La filosofia del Joy of Driving, il piacere di guidare, si allarga idealmente a quella del Joy of Living, il piacere di vivere. E la fabbrica che nel 1945 aprì le proprie porte ai feriti di Hiroshima trova oggi, su un muro di Aielli, un'altra maniera di parlare alle persone.