Mazda, i 100 anni controcorrente del marchio giapponese. Dal motore Wankel all'ibrido sempre fuori dal coro

ROMA - Mazda compie 100 anni e lo fa con una gamma celebrativa che cita la R360, la prima auto con il marchio della casa di Hiroshima. Il suo nome ha una doppia origine. La prima è Ahura Mazda, il dio della luce; la seconda rimanda per assonanza al fondatore, Jujiro Matsuda.

In realtà, non fu lui a mettere le basi della Toyo Cork Kogyo che, come dice il nome, si occupava della lavorazione del sughero. Fu però lui ad acquistarla nel 1921 e a trasformarla in azienda meccanica, dapprima specializzandola in utensili da lavoro. Alcune traversie finanziarie ne misero in pericolo l’esistenza alla fine degli anni ’20, ma è nel 1931 che la trasformazione in costruttore di veicoli fu conclusa con la presentazione della Mazda-Go, un autocarro a tre ruote con la parte anteriore di una moto e dietro un piccolo cassone. Con l’avvicinarsi della Seconda Guerra Mondiale, anche la Mazda diventò un pezzo della macchina bellica giapponese, non solo per i mezzi di trasporto, ma anche per le armi da fuoco.

Il destino che ebbe Hiroshima è ben noto a tutti. Ma fu proprio dopo l’esplosione della bomba atomica che emerse lo spirito Mukainada, dal nome della zona dove sorgeva e si trova ancora il quartier generale di Mazda. L’edificio infatti, grazie alla protezione di un monte, rimase integro per buona parte offrendo un punto di riferimento per i sopravvissuti e, allo stesso tempo, diventò il simbolo della tenacia e della voglia di reagire anche dopo le difficoltà più grandi. La ripresa avvenne di nuovo con il Mazda-Go e due altri motocarri a 3 ruote: il Romper e il K360. La svolta ci fu nel 1960 con la R360, una kei-car con motore posteriore bicilindrico a V di 356 cc da 16 cv. Fu una delle protagoniste dell’alba della motorizzazione nel paese del Sol Levante, ma il bello doveva ancora arrivare.

Ed arrivò presto, già nel 1961 quando Mazda si accordò con la NSU per l’utilizzò dei brevetti del cosiddetto motore rotativo Wankel. La prima auto a montarlo fu il coupé Cosmo Sport 110S: con 992 cc tirava fuori ben 110 cv e faceva i 185 km/h. Il rotativo diventò un’ossessione per Mazda e, mentre tutti lo abbandonavano, lo applicò persino a grandi berline, pick-up, autobus. Ma il suo terreno d’elezione furono le auto sportive e da corsa. Le più famose stradali furono la RX-7 e la RX-8, in pista la 787B con motore quadrirotore 2,6 litri da 700 cv nel 1991 scrisse la storia: fu infatti la prima auto asiatica ad aver vinto la 24 Ore di Le Mans, l’unica ad averlo fatto con un motore senza pistoni. Mazda ha prodotto in tutto 2 milioni di auto con motore rotativo.

Ma anche con i motori tradizionali la Mazda ne ha combinate di tutte. È stata la prima auto a montare un motore a ciclo Miller e il diesel con il rapporto di compressione più basso al mondo, pari al benzina della stessa famiglia Skyactiv. E mentre gli altri predicavano il downsizing, ovvero la riduzione della cilindrata associata al turbocompressore, o l’ibrido, la casa di Hiroshima ha invece portato avanti la filosofia del rightsizing con l’aspirazione atmosferica e l’aumento dell’efficienza attraverso le tecnologie tradizionali. E anche quando l’alluminio sembrava la soluzione per ridurre il peso, Mazda ha portato avanti invece gli acciai ad alta resistenza.

Una storia dunque controcorrente, che nel 1989 vide un altro capitolo fondamentale. Nacque infatti in quell’anno la MX-5 Miata. Anche in quel caso si trattò di andare controcorrente: le roadster inglesi e italiane sembravano infatti aver fatto il loro tempo. Ed invece la MX-5, nata da un incontro tra il giornalista americano Bob Hall e l’ingegnere Kenichi Yamamoto avvenuto 10 anni prima, è un mito vivente con oltre un milione di esemplari prodotti. Un record assoluto per un’auto scoperta. Proprio nel 1979 la Ford Motor Company, entrata nel capitale già 5 anni prima, arrivò a conquistare il 24,5% salendo fino al 33,4% nel 1995.

La casa americana, sotto l’impulso della strategia One Ford di Alan Mullally, uscì dal capitale di Mazda nel 2014. Agli inizi degli anni ‘90 Mazda avrebbe voluto seguire anche le orme di Acura, Infiniti e Lexus presentando il proprio marchio di lusso Amati, ma non se ne face nulla. Nel 2015 invece arrivò la Toyota acquistando il 5% delle azioni. Il presente è il nuovo Skyactiv-X, il primo motore a benzina che funziona come un diesel, il futuro è l’elettrico. Si comincia con la MX-30 che, oltre a riportare in auge le portiere posteriori che si aprono al contrario della RX-8, ha parti dell’abitacolo rivestite in sughero, per ricordare le origini dell’azienda come Toyo Cork Kogyo. Intanto, per commemorare i 100 anni, sono pronte le versioni commemorative dei modelli in gamma che, con la carrozzeria in bianco metallizzato e gli interni in rosso bordeaux citano la R360. Sessant’anni fa fu lei la prima “4 ruote” di Mazda, il marchio che accettò un secolo di sfide.