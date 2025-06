Mazda lancia il progetto “Eccellenze italiane”. da Firenze viaggio di 56 tappe in Italia per una mappa delle maestranze artigiane

Un viaggio in 56 tappe, da nord a sud Italia, per creare una mappa delle maestranze artigiane più speciali. Così l'azienda automobilistica giapponese Mazda ha deciso di lanciare il progetto delle «Eccellenze italiane», concretizzatosi in una mostra dedicata alle realtà artigianali italiane che a Firenze sarà aperta dal 12 al 24 giugno nella sala delle Carrozze di Palazzo Medici Riccardi. Il progetto, ideato e realizzato in collaborazione con l'azienda di abbigliamento di San Sepolcro Inghirami e patrocinato dall'associazione Marchi storici d'Italia, ha voluto coinvolgere gli artigiani nella creazione di manufatti che mostrassero le affinità tra i valori della cultura giapponese e quella italiana. Così in mostra ci sono 56 manufatti, selezionati in occasione di 56 tappe di un tour che ha attraversato l'Italia coinvolgendo le concessionarie locali.

Un viaggio durato un anno, come ha spiegato stamani in conferenza stampa l'ad di Mazda Roberto Pietrantonio. Tra i pezzi esposti ci sono gli abiti di carta realizzati dall'artista Caterina Crepax (figlia del fumettista Guido), ma anche accessori in cuoio, le ceramiche di Caltagirone e il nuovo 'gin botanico' del liquorificio Morelli. Poi oggetti di design e sculture, tra cui Madre Terra (Ciclicità) di Luca Peppoloni: in ferro ossidato alta 62 cm mostra un ulivo realizzato in ferro arrugginito. Chiari riferimenti al Giappone arrivano con i manufatti ispirati alle tradizionali bambole giapponesi Kokeshi, simbolo di semplicità e bellezza, e quelli che riprendono il tradizionale strumento musicale giapponese noto come shamisen: sviluppato con 3 corde e suonato con un plettro chiamato bachi, ha un suono che ricorda quello di un banjo.