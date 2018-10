Mazda MX-5 si rinnova, emozioni al volante. L'iconica spider giapponese è potente e molto agile

SIBIU - Il Model Year 2019 della Mazda MX5 è arrivato nelle concessionarie della casa giapponese a fine settembre con il suo carico di innovazioni e la sua grande storia. Una storia di successo costruita attorno a un progetto vincente, imperniato su un valore di cui non tutti tengono conto: il piacere di guida. Che non è misurabile con dati e cifre specifici, in quanto legato a una filosofia diffusa tra coloro che non acquistano l’auto per spostarsi da un punto A a un punto B, ma per unire alle esigenze di mobilità anche sensazioni ed emozioni che soltanto certe automobili sanno regalare. Tra queste, la giapponesina occupa sicuramente un posto privilegiato: lo dicono i risultati commerciali fin qui raggiunti. La domanda dunque è: si poteva fare di più senza stravolgere il progetto originario?



Per evitare d’incantare gli osservatori con dati, cifre, numeri, schede tecniche e promesse più o meno credibili, Mazda Europa ha convocato la stampa di settore in un posto tutto da scoprire, in Romania. Qui, nel cuore dei Carpazi, tra la Transilvania e la Valacchia, si snoda la Transfagarasan Road: considerata una delle strade più belle del mondo e conosciuta anche come “la follia di Ceausescu” (il dittatore la fece costruire per farne una via di fuga in caso di attacco da parte dell’Urss) copre 150 chilometri inerpicandosi fino a un’altitudine di 2200 metri, tra saliscendi, tornanti, curve e controcurve affacciate su panorami mozzafiato. Quanto basta per rendere la guida di un’auto un’esperienza stimolante, lontana anni luce dal tran-tran quotidiano di certi percorsi urbani. Laggiù gli unici accorgimenti non trascurabili sono l’attenzione ai precipizi e ai motociclisti che impazzano a forte velocità.

Ebbene, è in questo scenario emozionante, non lontano dal castello di Dracula e dagli orsi che di tanto in tanto si fanno vivi tra gli alberi (per questo la strada viene chiusa durante l’inverno) che abbiamo guidato la nuova Mazda MX-5, abbandonandoci alla ricerca del meglio in materia di tenuta in curva, accelerazione (con la 2000 si copre lo 0-100 in 6,5 secondi) e capacità di reazione ai repentini cambi di direzione.

Il motore (ci riferiamo soprattutto al 2.0 litri da 184 cv/205 Nm) si rivela pronto e generoso a tutti i regimi (ora il limitatore arriva a 7500 giri) e risulta piacevole anche la sonorità allo scarico. L’autobloccante meccanico si rivela un supporto ideale su un percorso simile, soprattutto in uscita dai tornanti, mentre il cambio manuale consente passaggi di marcia talmente precisi e rapidi da non far rimpiangere l’automatico della versione RF. Anche freni e sospensioni svolgono un ruolo importante, regalando un senso di sicurezza. La regolazione dei sedili è stata perfezionata mentre i pedali di acceleratore e freno favoriscono la manovra di punta-tacco. Come ai bei tempi!