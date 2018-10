Mazda MX-5, un successo che dura dal 1989: vinti 280 premi in tutto il mondo

SIBIU - La prima Mazda MX-5 venne presentata il 9 febbraio 1989 al Salone di Chicago. Da allora ne sono state prodotte circa un milione e 60mila unità. Quella presentata in queste pagine è la quarta generazione, nata nel 2015 e ora aggiornata con il Model Year 2019, ovvero in vista del compimento dei 30 anni. Meglio nota come Miata (così l’auto viene chiamata negli Usa) la spiderina giapponese ha raccolto consensi su scala planetaria, tanto da aver vinto 280 premi in tutto il mondo.



La Mazda MX-5 MY 2019 con motore 1.5 da 132 cv raggiunge la velocità massima di 204 km/h (203 la versione RF) con accelerazione 0-100 in 8,3 secondi (8,6 la RF). Il consumo dichiarato, nel ciclo combinato, è di 6,3 litri/100 km, con emissioni di CO2 a 143 gr/km, sia per la spider che per la RF. La velocità massima della MX-5 con motore 2.0 litri da 184 cavalli raggiunge i 219 km/h, con passaggio da 0 a 100 in 6,5 secondi.

I primi esemplari del model year 2019 della Mazda MX-5 sono già ordinabili in Italia a prezzi leggermente superiori rispetto alla gamma uscente: da 31.500 euro per la 2.0 da 184 cv e da 27.850 per la 1.5 da 132 cv, nelle versioni spider. Vanno aggiunti 2.500 euro nel caso venga preferita la versione RF . Ovviamente il prezzo sale se si accede alle versioni più ricche, ma il costo massimo non supera i 34.500 euro.

A differenza di altri costruttori giapponesi Mazda ha scelto di continuare a produrre esclusivamente in Giappone escludendo fusioni alleanze. Una scelta coraggiosa premiata dal buon andamento della produzione e delle vendite, che nel 2018 consentono alla Casa di Hiroshima di guardare al futuro con fiducia. “Il reparto R&D – dice Mazda Italia - sta lavorando allo studio di una ibrida con sistema range extender , mentre entro il 2021 arriverà la prima Mazda Full Electric”.