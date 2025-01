Mazda MX-5, un vestito esagerato da Liberty Walk. La roadster più venduta al mondo “indossa” un body kit in fibra di carbonio

La Mazda MX-5 è la roadster più venduta al mondo, una due posti secchi da guidare a cielo aperto che ha fatto suo, evolvendolo, il concetto di scoperta agile e versatile mutuato dalle vetture inglesi degli anni '60. Anche lei è stata oggetto di rivisitazione estetica da parte dello specialista Liberty Walk, di solito intento a modificare mostri sacri dell'automobilismo come la Ferrari F40 e la Lamborghini Countach, e che proprio di recente si è cimentato con la madre di tutte le supercar: la Lamborghini Miura. Proprio come quest'ultime, la Mazda MX-5 è stata abbassata, al punto da sfiorare l'asfalto, ed allargata, attraverso un body kit disponibile anche in fibra di carbonio.

Le varie componenti riguardano uno splitter anteriore piuttosto pronunciato, lo spoiler posteriore, che però non presenta supporti, e dei parafanghi esagerati che coprono pneumatici specialistici firmati Yokohama. Con un roll-bar da competizione la mise sarebbe quella di un'auto da corsa. Il tutto ha un prezzo di circa 4.500 euro al cambio attuale, che diventano circa 6.000 euro optando per gli stessi elementi in fibra di carbonio. A livello meccanico, considerando il peso di circa 1.000 kg della vettura, i 184 CV erogati dal propulsore da 2 litri sono sicuramente più che sufficienti per offrire una guida sempre brillante e divertente, da sperimentare in pista.