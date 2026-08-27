Mazda CX-6e porta la filosofia “Kodo” in una nuova dimensione attraverso un design essenziale e dinamico

Mazda porta la filosofia «Kodo» - Soul of Motion in una nuova dimensione con la CX-6e, nuovo suv 100% elettrico sviluppato in Europa in collaborazione con il team di design della casa giapponese. Il progetto interpreta il linguaggio stilistico del marchio attraverso forme essenziali e dinamiche, con l'obiettivo di coniugare innovazione, riconoscibilità e carattere premium. Alla base del progetto c'è il tema Soulful Futuristic Modern, scelto per accompagnare l'evoluzione del design Mazda verso una nuova generazione di veicoli elettrici. Particolare attenzione è stata dedicata alle proporzioni, alle superfici della carrozzeria e ai cerchi, elementi pensati per dare alla CX-6e un aspetto più leggero e sportivo. «Uno dei nostri obiettivi era creare una forte sensazione di tensione in tutto il design», spiega Bahram Partaw, Lead designer presso il centro europeo di Ricerca e Design di Mazda Motor Europe. «Elementi come la silhouette slanciata, il montante D flottante e le superfici della carrozzeria accuratamente scolpite lavorano insieme per trasmettere movimento ed energia, anche a veicolo fermo».

Lo sviluppo ha coinvolto in modo diretto i designer europei e il team Mazda in Giappone, attraverso revisioni progettuali, modellazione digitale e sessioni in argilla. Un percorso che ha permesso di affinare progressivamente il progetto, mantenendo il legame con l'identità stilistica del marchio. L'attenzione all'artigianalità, secondo il principio giapponese del Takumi, si ritrova nella cura riservata a superfici, riflessi e dettagli. Anche l'aerodinamica è stata integrata fin dalle prime fasi nel processo di progettazione: le prese d'aria del frontale contribuiscono a gestire i flussi intorno alla vettura, mentre i compatti specchi retrovisori digitali migliorano l'efficienza e contribuiscono alla pulizia delle forme. «La CX-6e esplora il modo in cui il linguaggio Kodo può evolversi pur rimanendo immediatamente riconoscibile», sottolinea Jo Stenuit, Design director di Mazda Motor Europe.

«Piuttosto che cambiarne l'essenza, ci siamo concentrati sull'individuazione di nuovi modi per esprimerla attraverso proporzioni, trattamento delle superfici e integrazione aerodinamica». A completare l'impostazione estetica contribuiscono i cerchi accessori da 21 pollici, sviluppati presso il centro Europeo Ricerca e Design Mazda di Oberursel e pensati per sottolineare il carattere della nuova CX-6e. La nuova Mazda CX-6e rappresenta così un'ulteriore evoluzione del concetto di Kodo - Soul of Motion, mettendo insieme tecnologia elettrica, attenzione aerodinamica e artigianalità. In Italia il modello sarà disponibile negli showroom Mazda a partire da settembre 2026.