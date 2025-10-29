​Mazda protagonista al Japan Mobility Show 2025 con due concept e la prossima CX-5

Mazda ha scelto il palcoscenico di casa del Japan Mobility Show, in programma a Tokyo fino al 9 novembre, per presentare due nuove concept car: Mazda Vision X-Coupé e Mazda Vision X-Compact. «Mazda crede che il piacere di guida possa essere una forza per un cambiamento positivo per la società e il pianeta - ha dichiarato Masahiro Moro, Representative Director, Presidente e CEO di Mazda, proseguendo - Dal canto nostro restiamo impegnati a soddisfare il desiderio di chi ama le auto e desidera continuare il più a lungo possibile a guidare».

Mazda Vision X-Coupe anticipa le linee di una coupé sportiva lunga 5.050 mm che incarna l'evoluzione del linguaggio di design «Kodo-Soul of Motion» e viene proposta con un sistema ibrido plug-in che integra un motore rotativo turbo a due rotori con un motore elettrico e una batteria per una potenza complessiva di 510 CV. L'autonomia dichiara in elettrico è di 160 km e fino a 800 km quando funziona in combinazione con il motore termico.

Mazda Vision X-Compact, invece, anticipa un modello compatto (3.825 mm) il cui cuore è rappresentato da una forte interazione tra persone e automobile grazie all'elevata digitalizzazione di bordo e alla presenza dell'intelligenza artificiale. Presente alla kermesse giapponese anche la nuova Mazda CX-5, modello progettato con la Mazda E/E Architecture+, la nuova architettura elettrica ed elettronica che offre un'esperienza di guida evoluta.