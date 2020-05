Mazda riparte dai concessionari all’insegna delle sicurezza e dell’attenzione al cliente

ROMA - Ripartire dalle persone. È questo il messaggio di Mazda nel giorno in cui riaprono i concessionari e si aprono nuove sfide e opportunità che riguardano il business dell’automobile e tutti coloro che ci lavorano. Per questo nuovo inizio, Mazda propone sulla propria rete di vendita e assistenza i propri modelli con “back to Drive Pack”, che include 5 anni di garanzia Best 5, 3 tagliandi di manutenzione Service Plus e pagamento della prima rata a gennaio del 2021. Per chi invece deve passare in officina, i servizi saranno finanziabili a tasso zero con pagamenti differiti dei tagliandi e dei controlli.

La riapertura dei concessionari pone prima di tutto la questione della sicurezza e Mazda ha dimostrato come affrontarla attraverso la voce della concessionaria Bianchessi Auto di Cremona e, attraverso una serie di 4 filmati, ha fatto vedere quali sono i comportamenti e le procedure che da oggi sono in vigore presso tutta la rete Mazda per garantire la massima sicurezza sanitaria a tutti coloro che vi lavorano e a tutti i clienti che vi si recano sia per una vettura nuova sia per avvalersi dei servizi di assistenza. Tutte le aree comuni sono state riorganizzate per garantire il distanziamento necessario, l’ingresso all’interno dei saloni è contingentato attraverso gli appuntamenti e ad ogni visitatore sono messi a disposizione mascherina, guanti e liquido igienizzante.

Il personale addetto alla vendita sarà protetto da un parafiato in plexiglass e ci saranno segnali a ricordare le distanze mentre per la presentazione del prodotto sono previste nuove procedure. Per l’illustrazione statica il venditore rimane sempre all’esterno della vettura mentre si accomoda sul sedile posteriore durante la prova dinamica. Al termine di ciascun ingresso da parte del cliente all’interno dell’auto in esposizione e di qualsiasi test drive, è il venditore stesso che provvede all’igienizzazione. In Mazda Italia invece, almeno per il momento, si continuerà a lavorare a distanza da casa.

«Molte fasi del processo di acquisto saranno sempre di più online ha detto Roberto Pietrantonio, managing director di Mazda Motor Italia – ma le fasi finali rimangono “fisiche” perché il cliente vuole toccare. Gli imprenditori hanno fatto davvero tantissimo in questo periodo. C’è stata una fortissima energia creativa e abbiamo assistito a forti accelerazione di fenomeni che apparivano lontani. Quello che abbiamo imparato in questi due mesi lo sfrutteremo sicuramente per sperimentare nuove modalità di interazione. Di sicuro, vogliamo continuare a lavorare sulla nostra gamma che ci sta offrendo molte soddisfazioni e conquistare altri clienti che stanno accompagnando il marchio nel suo percorso di design e tecnologia».