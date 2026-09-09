Mazda tra i brand protagonisti del Salone di Torino con CX-6e, CX-5 e MX-5 MY 2027

Mazda sarà tra i brand protagonisti del Salone Auto Torino, in programma dall'11 al 13 settembre, con uno stand in Piazza Castello. Nello spazio del marchio giapponese ci saranno la nuova CX-6e, al suo debutto davanti al pubblico italiano, la CX-5 di ultima generazione e la MX-5 Model Year 2027, quest'ultima in anteprima statica prima del debutto dinamico previsto al Minardi Day 2026. Forte di uno stile in cui spiccano proporzioni atletiche e superfici modellate per dialogare con la luce, la CX-6e è spinta da un motore elettrico posteriore da 190 kW (258 CV) alimentato da una batteria LFP da 78 kWh, che promette fino a 484 km di autonomia nel ciclo WLTP ed un recupero di energia dal 10% all'80% in circa 24 minuti, grazie ad una potenza massima di ricarica in corrente continua di 200 kW.

Più raffinata e ancora più versatile, la nuova generazione di CX-5 è spinta dal motore 2.5 e-Skyactiv G mild hybrid da 141 CV e si fa interprete della filosofia Mazda del rightsizing. La MX-5 2027, invece, beneficia dell'aggiornamento del motore Skyactiv-G 1.5 aspirato, ora capace di erogare 136 CV e 155 Nm di coppia, consente di scegliere su tutti gli allestimenti il nuovo colore Zinc Green e vede l'arrivo della nuova versione speciale Yakudo, disponibile per il modello con soft top. Nelle giornate dell'evento, inoltre, il pubblico potrà provare sia la nuova CX-6e che la CX-5, grazie a un programma di test drive su strada. Infine, nell'area espositiva dedicata alla CX-6e, nella giornata dell'11 settembre, l'artista Antonio Cotecchia, in arte Kotè, realizzerà dal vivo una parete artistica e trasformerà in opere uniche due lampade Slamp Tube.