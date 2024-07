McLaren Artura, ancora più grintosa con la cura Novitec. La supercar inglese guadagna una nuova veste aerodinamica

La McLaren ha recentemente incrementato di 20 cv la potenza della sua supercar ibrida, l'Artura, forte di 700 cv e 720 Nm, ma lo specialista Novitec ha pensato di intervenire sulla sportiva di Woking per renderla ancora più affilata. Infatti, l'azienda di tuning ha realizzato un kit aerodinamico in carbonio che fornisce all'auto un'aria più grintosa, in particolare con la livrea nera scelta per le foto di presentazione sul suo sito web. Nello specifico, troviamo elementi come il cofano, la parte bassa del paraurti anteriore, un dettaglio del paraurti posteriore, ma anche lo spiltter anteriore e la grande ala posteriore che parte dal cofano motore fino ad estendersi al termine della coda.

Completano il quadro le finiture, sempre in carbonio, per le prese d'aria laterali, quelle quelle che vanno a circondare i fari anteriori. Mentre arrivano anche nuove soglie battitacco con scritta Novitec. Il tutto è completato con nuovi cerchi forgiati realizzati in collaborazione con Vossen, da molle per un assetto più sportivo, e da un impianto di scarico rivisto, disponibile anche in inconel, lo stesso materiale utilizzato in F1, che accresce la potenza del motore termico V6 biturbo di 35 cv.