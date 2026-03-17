McLaren con Rescale accelera sviluppo futuri modelli con l'AI engineering. Piattaforma con tecnologia Nvidia integra l'intelligenza artificiale

McLaren Automotive accelera lo sviluppo dei futuri modelli grazie all'introduzione di un sistema di ingegneria avanzata basato sull'intelligenza artificiale. La casa britannica ha annunciato l'adozione di una piattaforma digitale sviluppata da Rescale e alimentata da tecnologie Nvidia, progettata per integrare l'AI lungo l'intero ciclo di vita dello sviluppo del prodotto, dal concept fino alla produzione. La nuova piattaforma di digital engineering è stata sviluppata su misura per McLaren e combina un'infrastruttura di intelligenza artificiale con modelli di fisica avanzata e strumenti di simulazione, consentendo ai team di progettazione e ingegneria di lavorare con maggiore velocità e precisione. Il sistema permette di esplorare un numero molto più ampio di soluzioni progettuali, accelerare test e simulazioni complesse e ridurre le attività manuali e ripetitive attraverso l'utilizzo di agenti ingegneristici basati su AI.

Secondo l'azienda, la piattaforma consentirà non solo di ridurre significativamente i tempi di sviluppo dei nuovi veicoli, ma anche di preservare il patrimonio ingegneristico di McLaren, permettendo ai team di concentrarsi su attività ad alto valore creativo e progettuale. «Si tratta di una trasformazione strategica per l'azienda», ha dichiarato il ceo di McLaren Automotive, Nick Collins. «Ottimizzando continuamente i nostri dati, la nostra intelligenza e le nostre filosofie ingegneristiche a una velocità senza precedenti, possiamo sviluppare nuovi prodotti più rapidamente, mantenendo intatto il Dna della nostra azienda». All'interno dell'ambiente Rescale, la piattaforma è addestrata esclusivamente sui dati McLaren e utilizza infrastrutture AI Nvidia, modelli di fisica basati su intelligenza artificiale e librerie di ingegneria agentica. L'obiettivo è creare un ecosistema unificato che colleghi simulazione Cae, ingegneria dei sistemi e design in una struttura dati integrata in grado di apprendere e ottimizzare continuamente i processi.

Tra i principali vantaggi indicati dall'azienda vi sono la possibilità di ridurre drasticamente i tempi delle simulazioni virtuali, valutare migliaia di iterazioni di design in poche ore e ottenere previsioni in tempo reale sulle prestazioni produttive, ad esempio nella realizzazione di componenti in fibra di carbonio ad alte prestazioni. L'iniziativa è stata presentata da McLaren nell'ambito di Nvidia GTC 2026, la conferenza internazionale dedicata all'intelligenza artificiale in programma dal 16 al 19 marzo a San Jose, in California.