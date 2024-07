McLaren, a Goodwood anche la F1 MP4/6 di Senna. La casa di Woking celebra oltre 60 anni di successi sportivi

McLaren ha scelto il Festival of Speed di Goodwood per celebrare oltre sei decenni di successi sportivi. Nell'evento 2024, in programma dall'11 luglio, sarà presente la McLaren Senna con livrea Senna Sempre della collezione storica del brand, che verrà esposta nella McLaren House, per rendere omaggio all'eredità di Ayrton Senna ed offrire un esempio sul grado di personalizzazione di cui è capace il reparto McLaren Special Operations (MSO). Non mancherà l'esposizione della monoposto di F1 MCL38 con l'esclusiva livrea indossata nel Gran Premio di Monaco.

Inoltre, la prima supercar convertibile ibrida ad alte prestazioni di McLaren, l'Artura Spider, farà il suo debutto dinamico sulla famosa Goodwood Hillclimb e sarà affiancata dalla 750S, la supercar di serie più leggera e potente di McLaren, oltre che dalla nuova McLaren GTS e dai veicoli Ultimate Series della collezione storica di McLaren, tra cui una McLaren Senna e una McLaren P1. Infine, piloti che hanno fatto la storia McLaren in F1 saranno coinvolti nelle attività della casa. Tra questi, il due volte campione del mondo di F1, Mika Häkkinen, che guiderà una delle 25 Solus GT che porta il nome dello stesso driver finlandese ed è stata verniciata per abbinarsi alla McLaren MP4/13 con cui Häkkinen guidò nel campionato mondiale piloti di F1 del 1998. Si segnala anche la presenza del nipote di Senna, Bruno Senna, al volante della McLaren MP4/6 vincitrice del titolo del 1991 con lo stesso Ayrton. Sarà un'occasione per vedere all'opera l'unica auto di F1 vincitrice del titolo alimentata da un motore V12 e l'ultimo telaio vincitore del campionato a utilizzare un cambio manuale.