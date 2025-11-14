McLaren Project Viva, la 750S “one-off” firmata Mso dedicata al Gp di Las Vegas

Alla vigilia del Gran Premio di Las Vegas, McLaren Automotive ha presentato Project Viva, una McLaren 750S Spider unica nel suo genere realizzata da McLaren Special Operations (MSO), la divisione dedicata alla personalizzazione estrema e alle commissioni su misura. L'auto, definita dalla casa di Woking come «automotive art», trae ispirazione dall'energia, dall'architettura e dall'immaginario luminoso della capitale del Nevada, reinterpretati però in una nuova chiave: un'elaborata livrea monocromatica fatta di linee, schizzi e dettagli dipinti a mano. Un approccio volutamente in controtendenza rispetto ai neon della città, con cui MSO intende ribadire - spiegano dall'azienda - la volontà di «sfidare le convenzioni». Il progetto rappresenta, secondo McLaren, la massima espressione delle capacità artigianali della divisione Special Operations. Il tema «Sketch in Motion» ripercorre simboli e atmosfere della Strip e dei suoi iconici landmark, integrandoli con riferimenti alla storia del marchio nell'automobilismo e nel design.

Per la verniciatura MSO ha utilizzato tonalità sviluppate ad hoc, tra cui Muriwai White e il nuovo «Vegas Nights», un nero profondo arricchito da micro-pigmenti ciano, magenta e verde pensati per evocare il bagliore notturno della città. Ogni elemento - colori, tratti e texture - è stato studiato per costruire un racconto visivo coerente con lo spirito del progetto.Alla realizzazione hanno contribuito anche i piloti del team di Formula 1, Lando Norris e Oscar Piastri, che hanno aggiunto dettagli dipinti personalmente, tra cui la stella celebrativa del decimo titolo Costruttori conquistato dalla scuderia, oltre a linee e schizzi firmati.

«Project Viva incarna ciò che MSO rappresenta: superare la convenzione per creare qualcosa di autenticamente personale - ha dichiarato Jonathan Simms, direttore di McLaren Special Operations -. Ogni commissione nasce dall'incontro tra visione e maestria artigianale, trasformando un'idea in un oggetto unico e significativo». La McLaren 750S Project Viva sarà esposta al McLaren Experience Centre del Wynn Las Vegas fino al 20 novembre, in occasione del weekend del Gran Premio, offrendo al pubblico uno sguardo sulle possibilità di personalizzazione più avanzate messe a disposizione dei clienti MSO.