​McLaren Senna, l'hypercar è ancora più estrema con Novitec: 902 cv, 0-100 in 2,7" e velocità massima di 335 km/h

MONACO - Novitec, lo specialista tedesco nel tuning delle auto più costose e performanti, 'mette le ali' ad una vettura già al top per prestazioni ed esclusività, la McLaren Senna prodotta in sole 500 unità e proposta (ammesso di trovarne una al prezzo di listino) a quasi 1 milione di euro.

L'intervento di Novitec fa compiere un balzo in avanti all'erogazione del motore V8 biturbo 4.0 della Senna, che passa dagli 800 Cv offerti dal livello McLaren originale fino a 902 Cv se viene utilizzato un impianto di scarico Race GT da pista realizzato nel materiale all'avanguardia Inconel che deriva dal mondo della Formula 1. Questo scarico sportivo consente agli 8 cilindri di 'respirare' più liberamente e, grazie al suo migliorato isolamento termico, ottimizza anche le temperature nel vano motore. I due tubi hanno un'uscita superiore da 95 mm e finitura in acciaio inossidabile lucido o nero opaco, per abbinarsi alla forma della carrozzeria del veicolo con il loro design inclinato.

L'elaborazione del motore prevede l'impiego di un modulo plug-and-play Novitec N-Tronic, che è adattato all'unità di controllo elettronica del motore McLaren e introduce una nuova mappatura per l'iniezione e l'accensione, nonché un controllo della pressione di sovralimentazione opportunamente modificato. Nel livello 'base' il kit porta la potenza a 855 Cv e la coppia a 864 Nm, in quello intermedio a 881 Cv e 874 Nm e in quello top già citato a 902 Cv e 888 Nm. I miglioramenti riguardano poi l'aerodinamica, con 'ali' diverse (e ottimizzate) rispetto alla McLaren Senna di produzione, così da accompagnare l'incremento della potenza e rendere l'auto ancora più performante dal punto di vista della spinta al suolo.

Nuove anche le ruote, che sono forgiate con dado centrale e alleggerite e di misura diversa (20 e 21 pollici) all'avantreno e al retroreno. Come testimonia un video (https://www.youtube.com/watch?v=uyy7KtM12aY&feature=emb_logo) la McLaren Senna Novitec offre, con il kit da 902 Cv, prestazioni di spicco: accelerazione 0-100 in 2,7 secondi, 0-200 in 6,5 secondi e velocità massima di 335 km/h.