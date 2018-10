McLaren Speedtail, hypercar con 1050 cv che supera i 400 km/h. Prezzo? Solo 2 milioni di euro

LONDRA - Una “follia” costosa, circa 2 milioni di euro tasse escluse, e che non può essere guidata su strada. Ma che sta letteralmente facendo impazzire i collezionisti di hypercar nella convinzione che tra qualche anno questa McLaren in tiratura limitatissima (solo 106 esemplari) possa superare nell'incremento di valore l'iconica e introvabile F1, oggi stimata quasi 16 milioni di euro. Stiamo parlando della nuovissima Speedtail, la più estrema delle McLaren che è stata svelata in tutti i suoi dettagli dopo una serie infinita di anticipazioni. Bastano poche cifre e un'occhiata al profilo di questa berlinetta a 3 posti (disegnata con una coda lunghissima per ottenere il migliore coefficiente aerodinamico possibile) per rendersi conto della esclusività di questa supercar.

La potenza erogata dal sistema ibrido (motore benzina più unità elettrica) arriva infatti a 1050 cv, sufficienti per spingere la vettura - ammesso di disporre di un rettilineo idoneo - ad oltre 400 km/h e per farla scattare da 0 a 300 km/h in 12,8 secondi, cioè 3 decimi della Bugatti Chiron. L'estremizzazione del disegno per ottenere queste prestazioni si è spinta, nella Speedtail, davvero avanti: non esistono specchietti esterni e due piccole telecamere escono e rientrano nelle fiancate; le ruote anteriori sono carenate completamente e in coda gli alettoni mobili si muovono modificando la stessa carrozzeria, che sembra così animarsi di vita propria.

L'auto utilizza anche una nuova versione delle sospensioni attive McLaren, in modo da far abbassare la Speedtail all'aumentare della velocità. E come se non bastasse l'originalità dell'esterno, McLaren ha ripreso un'idea già sfruttata in passato (la Ferrari 365 P Berlinetta del 1966 ordinata dall'avvocato Gianni Agnelli, la stessa McLaren F1 del 1993 e, più di recente, la Lamborghini Egoista) cioè quella del posto di guida centrale. Una soluzione che non offre vantaggi pratici, se non quello di moltiplicare, grazie ai sedili laterali, per due il numero dei passeggeri che - ammesso ne abbiano voglia e coraggio - potranno assaporare il brivido dei 400 km all'ora.