McLaren, la W1 completa i test al Circolo Polare Artico. L'hypercar inglese supera la prova del freddo estremo

Il momento si avvicina sempre di più. Sono giunti al termine i test della nuova hypercar McLaren, la W1, presso il Circolo Polare Artico, dove la vettura è stata messa alla prova in condizioni di freddo estremo e su superfici a bassissima aderenza per ottimizzarne telaio, controllo della trazione, torque vectoring e sistema di controllo elettronico della stabilità. Inoltre, questi collaudi hanno sottoposto ad uno stress non indifferente elementi quali la batteria, il cambio e la nuova power-unit.

La nuova vettura di vertice della gamma McLaren, che sarà realizzata in appena 399 esemplari, tutti prenotati, ognuno dei quali ha un costo di circa 2.391.000 euro al cambio attuale, ha completato una fase importante dello sviluppo. Le immagini mostrano la McLaren stradale più veloce mai prodotta impegnata su strade innevate, uno scenario in cui una vettura del genere deve poter viaggiare in sicurezza grazie all'elettronica, nonostante sia capace di prestazioni decisamente entusiasmanti, come sottolineano i dati dichiarati dalla casa. Infatti, la W1, in pista, consente di scattare da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi, e di raggiungere un valore di velocità massima, limitata elettronicamente, di 350 km/h.