Mercato auto, in Italia nel 2025 crescono i finanziamenti per l'usato (+4,5%). Aumentano le durate oltre i 5 anni

Il mercato automobilistico italiano del nuovo ha registrato nel 2025 una leggera contrazione delle immatricolazioni (-2,5%), il settore dell'usato è diventato il principale motore di sviluppo, con richieste di finanziamento in aumento del 4,5%. I veicoli ibridi rappresentano il 44,3% del mercato del nuovo e la scelta di finanziamenti con durate più lunghe per rendere la rata mensile più sostenibile. Lo dice l'ultima analisi dell'Osservatorio Credit & Mobility di Experian-Unrae, che rivela un mercato profondamente influenzato dai contesti economici regionali, con le vendite del nuovo concentrate nel Nord e il mercato dell'usato che garantisce la mobilità essenziale nel Sud.

«L'analisi dei flussi di finanziamento 2025 - spiega Armando Capone, amministratore delegato di Experian Italia - mostra che gli italiani stanno cambiando il modo di acquistare un'auto. Nell'usato aumentano le durate oltre i 5 anni (oltre 10%), una scelta che consente di accedere a veicoli di fascia superiore mantenendo rate sostenibili. In parallelo vediamo un mercato dell'usato in crescita (+4,5%) e il consolidamento degli ibridi». «I dati dell'Osservatorio Credit & Mobility - osserva Andrea Cardinali, direttore generale Unrae -confermano un mercato in profonda evoluzione, che richiede letture sempre più granulari. Grazie alla solida collaborazione con Experian, Unrae è in grado di offrire agli operatori una visione integrata e inedita del mercato, capace di leggere non solo i volumi, ma le scelte reali dei consumatori e le tendenze generali in atto.

In tal senso il fronte della transizione energetica è uno dei più indicativi. Le vetture ibride (Hev) a fine 2025 hanno sfiorato il 45% di quota sul nuovo, ma le elettriche pure (Bev), normalizzato il picco legato ai recenti eco-incentivi, superano a fatica il 6%. Il 2026, nel quale prevediamo 1,54 milioni di immatricolazioni, si è aperto con segnali positivi per il mercato del nuovo (+6,2% su gennaio 2025), ma la strada verso una mobilità sostenibile e inclusiva passa da politiche chiare e di lungo respiro, supportate da analisi di impatto serie e affidabili».