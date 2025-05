Mercedes, il nuovo Arocs 1846L mette la divisa dei Vigili del Fuoco. Trazione 4x2, 455 cv e cisterna d'acqua da 4.000 litri

Mercedes-Benz Arocs 1846L con la livrea e l'equipaggiamento per i Vigili del Fuoco entra in servizio nelle caserme europee. Un esemplare del nuovo mezzo, equipaggiato con trasmissione a due ruote motrici, motore da 455 Cv e una cisterna d'acqua da 4.000 litri, è stato consegnato dai rappresentanti del Costruttore tedesco ai pompieri del distretto di Zličín, a Praga. Il camion da 18 tonnellate, allestito per il servizio di emergenza, dispone di sospensioni posteriori pneumatiche e di cambio automatico PowerShift 3 Advanced a dodici velocità, che dispone di uno speciale programma di guida per i veicoli dei vigili del fuoco. L'allestimento speciale, realizzato dagli specialisti della Wiss, prevede quattro posti per l'equipaggio con relativi alloggiamenti per gli autorespiratori, da indossare per evitare intossicazioni. La cabina climatizzata dispone di due posti aggiuntivi.

Nella parte posteriore della carrozzeria sono presenti due serbatoi per le sostanze sostanza estinguente, di cui una cisterna d'acqua da 4.000 litri e uno per schiumogeno da 240 litri, entrambi con indicatori di livello di tipo elettronico. La pompa Ruberg EH30 installata a bordo raggiunge una portata di 2.000 litri al minuto a 10 bar in funzionamento a bassa pressione e 250 litri al minuto a 40 bar in funzionamento ad alta pressione. Completano la dotazione del camion un avvolgitubo ad alta pressione, una lancia Protek 236, un verricello, una barra di irrorazione anteriore, un monitor sul tetto, una torretta luci telescopica e un sistema di telecamere per il monitoraggio a tutto tondo del veicolo. Per quello che riguarda la dotazione personale dei vigili del fuoco, da segnalare la disponibilità di sei armadietti per le attrezzature (tre per lato del mezzo).