​Mercedes, a Roma una parata show tra storia e futuro: dai modelli d'epoca alle Bev recenti per i 140 anni della Stella

Un serpentone di metallo lucente, dagli storici modelli d'epoca alle più recenti innovazioni elettriche, ha attraversato le vie di Roma in una parata che ha trasformato il cuore della città in una passerella celebrativa per i 140 anni di Mercedes-Benz. Scortate dalla Polizia di Roma Capitale, 60 vetture hanno sfilato da Villa Miani lungo un percorso che ha abbracciato alcuni dei principali monumenti e siti archeologici — dal Colosseo a Piazza Venezia, da Via dei Fori Imperiali lungo il Tevere — davanti alla folla che, ai margini delle strade, ha colto l'evento con scatti fotografici e video, applaudendo e mostrando entusiasmo al passaggio della carovana. All'evento hanno preso parte 38 imprenditori rappresentativi della rete di concessionari italiani del marchio, un gruppo che per definizione, secondo quanto precisato da Mark Langenbrick, presidente e ceo di Mercedes Benz Italia, di «un legame solido e una community coesa» che incarna i valori della Stella e rafforza la presenza sul territorio.

La manifestazione, spiegano i promotori, non era soltanto una celebrazione estetica, ma soprattutto un momento simbolico di condivisione e di dialogo tra passato, presente e futuro del brand. Al centro dell'attenzione, tra gli altri modelli, la nuova Mercedes-Benz CLA, eletta Auto dell'Anno 2026 nel prestigioso premio europeo Car of the Year, uno dei riconoscimenti più ambiti dell'industria automobilistica. Si tratta della prima vittoria per Mercedes in questo appuntamento da oltre cinquant'anni, l'ultima risaliva al 1974 con la 450 SE/SEL, e un segnale forte dell'apprezzamento internazionale per la nuova berlina compatta di Stoccarda, che con il suo design aerodinamico e l'avanzata tecnologia di bordo ha conquistato 320 punti nella giuria di 59 giornalisti specializzati provenienti da 23 Paesi. La CLA rappresenta per molti un simbolo di come la mobilità stia evolvendo: non solo per le versioni elettriche capaci di autonomie elevate e ricariche rapide, ma anche per l'integrazione di sistemi digitali avanzati e la nuova piattaforma modulare che consente differenti configurazioni di alimentazione.

Nel corteo romano, insieme alla CLA, anche suv, vetture ibride e termiche, e quelle con la storica livrea delle «ali di gabbiano» a fare da apripista. Per i concessionari presenti, la parata è stata anche un'opportunità di networking e confronto, rinsaldando — nel segno di un marchio storico come Mercedes-Benz — la relazione con una comunità di operatori e amanti dell'automobile. L'evento nella Capitale si inserisce in un calendario più ampio di celebrazioni per i 140 anni del marchio, che riflette la trasformazione dell'automobile da semplice mezzo di trasporto a protagonista di una mobilità sostenibile e sempre più connessa.