Mercedes, addio a 87 anni all'ex pilota Dieter Glemser. Quasi 100 gare vinte, campione Turismo nel 1971 e manager del motorsport

È morto all'età di 87 anni Dieter Glemser, ex pilota ufficiale Mercedes-Benz e storico ambasciatore del marchio tedesco. Lo ha reso noto la casa automobilistica, ricordando il ruolo da protagonista svolto dal pilota tedesco nel motorsport dagli anni Sessanta in poi e il suo lungo legame con Mercedes anche dopo il ritiro dalle competizioni. Nato il 28 giugno 1938 a Kirchheim unter Teck, vicino a Stoccarda, Glemser iniziò la propria carriera nelle cronoscalate prima di essere ingaggiato dal team ufficiale Mercedes-Benz guidato da Karl Kling.

Con le celebri «Heckflossen» 220 SE e 300 SE conquistò numerosi successi internazionali, tra cui la vittoria nel Rally di Polonia del 1963 e due secondi posti consecutivi nel Gran Premio Stradale d'Argentina, una delle competizioni più dure dell'epoca. Dopo l'esperienza con Mercedes, Glemser proseguì la carriera con Porsche e soprattutto con Ford, condividendo il team con piloti come Jochen Mass, Klaus Kaiser e Jackie Stewart. Nel 1971 conquistò il titolo dell'European Touring Car Championship al volante di una Ford Capri RS 2600.

Tra i risultati più prestigiosi figurano anche la vittoria alla 24 Ore di Spa-Francorchamps nel 1972 e i titoli della Deutsche Rennsportmeisterschaft nel 1973 e nel 1974. La carriera agonistica si concluse nello stesso 1974 dopo un grave incidente causato da un cedimento di uno pneumatico durante una gara Turismo a Macao. Successivamente Glemser rimase nel mondo delle corse come manager, consulente e organizzatore, collaborando tra gli altri con Ford, Renault e Porsche. Dal 1990 al 2000 fece parte dell'organizzazione sportiva di Mercedes-Benz, occupandosi della gestione delle attività motorsport. Negli anni successivi lavorò anche per Mercedes-AMG e per i programmi di formazione alla guida sportiva e sicura della casa tedesca. Molto apprezzato come istruttore e mentore di giovani piloti, negli ultimi anni era diventato uno dei più noti ambasciatori di Mercedes-Benz Classic, partecipando regolarmente a eventi dedicati alle auto storiche del marchio.