Mercedes, al top i Suv della famiglia E. Classe G rimane la Stella senza rivali

La gamma E nei Suv Mercedes rappresenta il lusso, lo spazio e il comfort combinati con la trazione integrale e la capacità di affrontare, se necessario, condizioni difficili come quelle invernali. Le versioni termiche, Gle Suv e Coupé sono tutte elettrificate, tra motori mild hybrid e plug-in evoluti. Tra questi spicca l’ibrido diesel ricaricabile, un’esclusiva della casa di Stoccarda che permette di ottenere autonomie lunghissime e grande efficienza. L’elettrica Eqe Suv offre diverse versioni a trazione integrale, da 292 a 626 Cv di potenza e con autonomie che vanno da 455 a 596 km. Sulle nevi di Ponte di Legno (BS) abbiamo potuto provare questi modelli, insieme al fuoristrada puro Classe G nella sua nuova versione 100% elettrica, un gioiello della tecnica che mantiene inalterate le caratteristiche da fuoristrada del modello originale.

Le versioni termiche dei Suv della gamma E sono la Gle e la sua versione Coupé: si tratta di vetture di grandi dimensioni, rispettivamente di 4.924 mm e 4.941 mm, con forme imponenti e muscolose che danno grande personalità. Le motorizzazioni sono le stesse e includono benzina e diesel mild hybrid, da 198 a 612 Cv, e ibride plug-in con entrambi i carburanti, da 333 a 544 Cv. In quest’ultimo caso, le autonomie in solo elettrico arrivano a toccare i 116 km. I diesel mild hybrid, a quattro o sei cilindri sono pensati per viaggiare e percorrere lunghe distanze: i consumi si attestano tra i 6,6 e gli 8,4 l/100 km. Le versioni plug-in aggiungono il vantaggio di potersi muovere in elettrico nell’ambiente cittadino, mentre le sportive Amg offrono prestazioni impressionanti, soprattutto la Gle 63 S con motore 4.0 V8. La gamma di elettriche Eqe Suv, da 4.863 mm, prevede diverse opzioni a quattro ruote motrici, a partire dalla 350 4Matic da 292 Cv e 596 km di autonomia, per arrivare alle sportive 43 e 53 Amg, che offrono potenze di 476 e 626 Cv con prestazioni da sportive pure. Il lusso si nota anche negli interni: le finiture sono di pregio su tutti i modelli e le elettriche possono essere dotate anche dell’Hyperscreen, che include un cruscotto da 12,3”, uno schermo centrale da 17,7” e uno da 12,3” per il passeggero. Il listino della Gle parte da 84.879 euro, mentre la Coupé parte da 100.532 euro. La Eqe Suv parte invece da 91.955 euro.

Sulle nevi di Ponte di Legno è stato possibile mettere alla prova anche la Mercedes Classe G, la cui nuova generazione è stata lanciata nel 2024. Pochissimi cambiamenti estetici, con la consueta linea squadrata che rimane invariata, mentre i motori sono stati aggiornati: sono tre quelli termici, tutti mild hybrid, con un diesel da 367 Cv e un benzina da 449 Cv con motore a sei cilindri e un 4.0 V8 da 585 Cv per la G 63 Amg. La vera novità è però costituita dalla G 580 EQ, la prima Classe G completamente elettrica: dotata di quattro motori indipendenti collegati a ciascuna ruota, sviluppa 587 Cv combinati e ben 1.164 Nm di coppia. Come per le altre versioni, è presente un telaio a longheroni con la batteria da 116 kWh come elemento portante. L’autonomia raggiunge i 462 km, ma sono le capacità in fuoristrada a sorprendere: è inarrestabile come le “sorelle” termiche. Il prezzo parte da 139.669 euro per le termiche e 169.840 euro per l’elettrica.