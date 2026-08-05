Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+, un fulmine al Nürburgring: record tra le elettriche con un tempo di 7:32.070

La nuova Mercedes‑AMG CLA 45 4Matic+ è diventata la vettura più veloce della sua categoria sul tracciato del Nürburgring-Nordschleife, grazie ad un giro da record compiuto in un tempo, ufficialmente certificato, di 7:32.070. È bastato il primo tentativo, in una giornata in cui la temperatura ambientale era di 24 °C e quella dell'asfalto di 30 °C, per centrare l'obiettivo. La nuova CLA 45 4Matic+ ha sfruttato al meglio i suoi tre motori elettrici a flusso assiale, due dei quali sono posizionati sull'asse posteriore, mentre l'altro si trova sull'asse anteriore.

Unità che insieme erogano una potenza complessiva che arriva fino a 680 CV e consentono alla sportiva a quattro posti della stella di scattare da 0 a 100 km/h in 2,7 secondi. Grazie al raffreddamento a liquido di questi motori elettrici, inoltre, la vettura è in grado sfruttare ripetutamente la sua potenza: un dettaglio importante per compiere delle tornate sulla Nordschleife, che è lunga quasi 21 km.

«La CLA 45 è l'auto più veloce della sua categoria sul circuito più impegnativo al mondo - ha dichiarato Stefan Weckbach, chairman of the board of management di Mercedes‑AMG GmbH ed head of Mercedes‑Benz G‑Class & Mercedes‑Maybach - il mio sincero ringraziamento va a tutti i colleghi la cui dedizione e competenza hanno reso possibile questo record». Ma il lavoro di AMG sul tracciato che viene chiamato dagli appassionati con l'appellativo di «inferno verde» non è certo terminato, visto che lo stesso Weckbach ha spiegato che il record di questa vettura su questa pista non sarà l'ultimo del reparto sportivo della stella.