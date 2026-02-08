Mercedes-AMG, in collaudo al freddo il secondo modello della serie Mythos derivato dalla CLE

Mercedes AMG si prepara a lanciare un modello esclusivo derivato dalla CLE e che è ora nelle ultime fasi di sviluppo presso le piste le piste di collaudo che il costruttore tedesco, così come tutti gli altri, hanno nei pressi del Circolo Polare Artico.

A svelare le immagini è stata la stessa Mercedes che, nel mostrarle, indica che sarà il secondo modello della serie Mythos dopo la PureSpeed, l’esclusiva barchetta priva anche di parabrezza che è prodotta in soli 250 esemplari ad un prezzo di poco inferiore al milione di euro. E se la nuova derivata sembra apparentemente più simile al modello di serie da cui deriva, da Affalterbach promettono invece per la nuova una veste ancora più spinta e senza compromessi.

Probabilmente, più che alla carrozzeria nel suo insieme, ci si riferisce ad altro. Le camuffature lasciano intravvedere paraurti bombati e allargati, una presa d’aria anteriore molto più ampia e soprattutto un incelabile alettone posteriore che lascia supporre uno studio aerodinamico e un assetto capaci di fornire un’aderenza nettamente maggiori rispetto alle CLE marchiate AMG con motori a 6 e 8 cilindri, anche ibrida plug-in.

Quest’ultima è in grado di scaricare ben 816 cv e 850 Nm, ma con l’aggravante di una massa addizionale considerevole a causa del sistema elettrico che però grava prevalentemente sulle ruote posteriori. La nuova invece potrebbe far leva proprio sulla leggerezza e sul motore M177 Evo24F che ha da poco debuttato sulla nuova Classe S e, tra le sue caratteristiche, ha l’albero motore piatto. Probabile anche che la trazione sarà posteriore, senza compromessi per la guida sportiva.

Le manovelle a 180 gradi sono infatti abitualmente patrimonio dei motori più sportivi, inoltre la nuova unità V8 4 litri biturbo è stata rivista in diversi particolari all’alimentazione e allo scarico per ottemperare anche alle nuove normative Euro7 ed è fornito di un motogeneratore ISG (Integrated Starter Generator) da 17 kW a 48 Volt che, oltre a ridurre le emissioni, migliora lo spunto. Per sapere questo ed altro sulla nuova AMG della serie Mythos non bisognerà aspettare molto.