Mercedes AMG GT XX, la mobilità futura: potenza superiore a 1000 kW e velocità oltre 360 km/h

Le performance del futuro, per AMG passano anche dal Concept AMG GT XX. Non solo un un'idea di auto che prenderà una sua forma definitiva nei prossimi anni ma un vero e proprio programma tecnologico pionieristico, pensato per la futura sportiva di serie a quattro porte di Mercedes AMG. Obiettivo dichiarato del veicolo svelato nelle scorse ore ad Affalterbach con un evento che per un giorno ha trasformato la fabbrica AMG in un 'villaggio' della velocità, abbinare una tecnologia eccezionale a resistenza suprema, ricarica iper-veloce e un design altamente emozionale. Con tre motori a flusso assiale e una batteria ad alte prestazioni sviluppata da zero, AMG ha presentato un concetto di propulsione che consente una dimensione completamente nuova di prestazioni e include soluzioni tecniche destinate all'utilizzo nei successivi modelli di serie basati sull'architettura elettrica ad alte prestazioni AMG.

«Il concept AMG GT XX - ha commentato Michael Schiebe, ceo di Mercedes-AMG GmbH - rappresenta la prossima pietra miliare nella storia di AMG e crea una dimensione completamente nuova di prestazioni. Questa vettura è una vera AMG in ogni fibra della sua essenza. Il cuore di una AMG è sempre stato il motore, e così sarà anche con la nostra architettura elettrica interna. Con il nostro motore ad alta tecnologia a flusso assiale, stiamo offrendo una nuova propulsione rivoluzionaria, senza pari in termini di densità di potenza, peso e ingombro».

Grazie a una potenza di picco superiore a 1.000 kW, il concept AMG GT XX può raggiungere velocità massima di oltre 360 km/h. In combinazione con la nuova batteria ad alte prestazioni, i tre motori a flusso assiale raggiungono un livello completamente nuovo, in particolare per quanto riguarda la potenza continua. Questo permette al concept un nuovo livello di prestazioni continue, quasi impensabile nel mondo della mobilità elettrica fino ad ora. La batteria rimane in un intervallo di temperatura ottimale anche durante la guida intensa, consentendo non solo prestazioni su strada ma anche una ricarica estremamente veloce. Il veicolo può ricaricare energia per circa 400 chilometri di autonomia (WLTP) in circa cinque minuti. Dopo la sosta per la ricarica, il veicolo può erogare immediatamente la massima potenza. La densità di potenza dei motori a flusso assiale è circa tre volte superiore a quella dei motori elettrici convenzionali. Allo stesso tempo, i motori innovativi pesano circa due terzi in meno e occupano solo un terzo dello spazio. Questo design compatto del motore offre maggiore libertà nella progettazione del gruppo propulsore. I motori a flusso assiale sono prodotti nello stabilimento Mercedes-Benz nell'area di Marienfelde a Berlino. Questo stabilimento fa parte da decenni della rete globale di produzione dei gruppi propulsori Mercedes-Benz e si occupa della produzione di vari componenti di trasmissione.

La produzione dei motori coinvolge circa 100 processi produttivi. Circa 65 di questi processi sono nuovi per Mercedes-Benz e 35 di essi sono assolute novità a livello mondiale. La batteria ad alta tensione beneficia di tutta l'esperienza derivata dall'AMG One e dalla Formula 1, nonché della conoscenza dei migliori ingegneri di Mercedes AMG ad Affalterbach e di Mercedes AMG High Performance Powertrains a Brixworth (Regno Unito). Sul fronte del design il suo profilo è quello dinamico di una fastback, con il cofano ribassato e il parabrezza inclinato, all'insegna delle prestazioni sportive. La livrea in sunset beam orange (arancione tramonto) ne sottolinea poi il suo carattere deciso. La griglia anteriore specifica AMG con dieci listelli verticali rappresenta un elemento caratteristico del marchio, ma viene qui reinterpretata con una forma più ovale e concava. La stella Mercedes è integrata al centro. I sottili fari ausiliari rettangolari sono incassati ai margini esterni della griglia. I fari principali disposti verticalmente introducono invece un accento innovativo, con anabbaglianti e abbaglianti impilati uno sopra l'altro.