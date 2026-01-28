Mercedes-AMG, in arrivo la seconda Mythos: ecco la supersportiva derivata dalla CLE nei test sul ghiaccio svedese

E' in arrivo un secondo modello nell'esclusiva serie Mythos di Mercedes-Benz dopo la PureSpeed: biposto radicale priva di tetto e parabrezza realizzata partendo dalla SL. In base alle foto diffuse, mentre sta affrontando i severi test di pre-produzione in Svezia, è chiaro che la nuova vettura deriverà dalla CLE, la coupé della stella che ha sostituito in gamma sia la Classe C Coupé che la Classe E Coupé. Nonostante le camuffature del caso, si nota la tipica grinta AMG che riesce ad esprimere attraverso diversi particolari. Infatti, sembra essere decisamente più larga a livello di carreggiate, con dei passaruota muscolosi che lasciano poca luce ai cerchi multirazza che indossano pneumatici dalla spalla ribassata.

Il frontale, oltre alla tipica calandra AMG, presenta una presa d'aria inferiore che si amplia fino a raggiungere la larghezza dei gruppi ottici. Mentre nella vista posteriore spiccano la grande ala con attacchi sul bagagliaio, un estrattore di stampo racing, e due coppie di scarichi squadrate. In questa fase saranno messi a dura prova tutti i componenti dell'auto al fine di garantirne l'affidabilità anche con temperature rigide.

Ancora non è stato comunicato dal brand il propulsore che troverà posto sotto il cofano di questa nuova sportiva, che dovrebbe superare per potenza i circa 449 CV espressi dal 6 cilindri 3.0 della CLE 53 AMG 4Matic+, attualmente la più prestazionale della gamma CLE, che sfrutta anche il supporto dei 23 CV forniti dal comparto elettrico, in quanto è una mild hybrid. Il cofano anteriore dalla silhouette bombata potrebbe scatenare la fantasia degli appassionati sulla presenza di un V8, ma non ci sono ancora notizie in merito.