Mercedes-AMG One è l'auto di serie più veloce sul Nürburgring. Maro Engel batte di oltre 5" il suo precedente record

Il pilota tedesco Maro Engel batte di oltre cinque secondi il suo precedente record a bordo della hypercar Mercedes-AMG One che si conferma così l'auto di serie più veloce sul Nürburgring-Nordschleife dall'ottobre 2022. L'ambasciatore del marchio Mercedes AMG e pilota del DTM ha nuovamente migliorato in modo significativo il tempo sul giro da lui stabilito. Con un tempo ufficialmente misurato e autenticato di 6:29.090 minuti per il tracciato di 20,832 chilometri, la hypercar con tecnologia di Formula 1 ha battuto di oltre cinque secondi il suo stesso record per i veicoli di serie. Questo fa della Mercedes AMG One la prima auto stradale sotto il magico muro dei 6:30. È anche l'unica hypercar ibrida di serie ad aver affrontato i circuiti più impegnativi del mondo ed è il leader indiscussa della classe delle auto supersportive. «Sono ormai quasi due anni che deteniamo il record per i veicoli stradali. Ma in AMG ci vogliamo sempre spingere oltre i confini del possibile o addirittura portarli un po' più in là - ha precisato Michael Schiebe, presidente del Consiglio di Amministrazione di Mercedes AMG GmbH e responsabile delle divisioni Mercedes Benz Classe G e Mercedes Maybach - . Ecco perché abbiamo voluto dimostrare ancora una volta le potenziali della nostra AMG One .

L'intero team è stato premiato per i suoi sforzi e il suo impegno. Sono orgoglioso di questo lavoro di squadra e del fantastico tempo record che abbiamo ottenuto. Ancora una volta, abbiamo dimostrato in modo impressionante lo spirito e la competenza di AMG». A commentare a caldo l'impresa anche lo stesso Engel: «Due anni fa, le condizioni non erano ideali e alcune sezioni della pista erano ancora un po' umide. Sapevamo di poter fare di più e volevamo dimostrarlo. Oggi siamo riusciti a esprimere il massimo potenziale dell'AMG One. Ringrazio tutto il team di Affalterbach per la fiducia che ha riposto in me. È stato un grande piacere e un onore poter percorrere questo giro record con un'auto così unica». La Mercedes AMG Hypercar porta per la prima volta la tecnologia di Formula 1 a trazione ibrida dalla pista alla strada. Con un motore a combustione e quattro motori elettrici, l'ibrido E Performance eroga un totale di 782 kW (1.063 cv), con una velocità massima di 352 km/h.

Le altre tecnologie motoristiche vanno dalla monoscocca in carbonio e dalla carrozzeria in carbonio all'unità motore/trasmissione come elemento sollecitato, dall'aerodinamica attiva al telaio pushrod. Grazie alla sua complessa tecnologia, la Mercedes AMG One a due posti offre, in alcuni casi, ancora di più di un'auto da corsa di Formula 1. È dotata di trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile con asse posteriore a trazione ibrida e asse anteriore a trazione elettrica con torque vectoring.