Mercedes: arriva a Roma “Electriqa”, il tour elettrificato della Stella. Fino a domenica 14 con EQA, EQC, GLA 250e e GLC 300de

Fino a domenica 14 novembre Electriqa Tour, il roadshow nato per portare la mobilità sostenibile della Stella nel cuore delle città italiane, farà tappa a Roma, a Piazzale XII ottobre. Un lungo tour che ha preso il via lo scorso mese di luglio, coinvolgendo tutta l’Italia da nord a sud, e ospitando a bordo delle proprie vetture oltre 3.000 persone. Protagoniste del tour sono la nuova EQA ed EQC, e due dei modelli di maggior successo della famiglia plug-in hybrid della Casa di Stoccarda, la GLA 250e e la GLC 300 de 4MATIC. Nelle prossime settimane il tour proseguirà alla volta di Pescara (18-21 novembre), Perugia (25-28 novembre), Torino (2-5 dicembre) e Napoli (9-12 dicembre), che chiude il roadshow. Mercedes-Benz si prepara a diventare completamente elettrica entro la fine del decennio, ove le condizioni di mercato lo consentiranno.

Entro il 2022, sarà in grado di offrire veicoli elettrici a batteria (BEV) in tutti i segmenti in cui è presente. Dal 2025 in poi, tutte le architetture dei nuovi veicoli saranno esclusivamente elettriche e i clienti potranno scegliere un’alternativa completamente elettrica per ogni modello offerto dall’azienda. Oltre ai prodotti e alla rete di infrastrutture, per agevolare la transizione alle nuove tecnologie di trazione occorre creare una nuova cultura, attraverso azioni che puntino ad avvicinare sempre più i clienti alla mobilità 100% elettrica, direttamente o passando attraverso le motorizzazioni plug-in hybrid, il ponte ideale verso una nuova era della mobilità.

«L’obiettivo di Electriqa Tour è proprio quello di creare una nuova consapevolezza dopo oltre 130 anni al volante di automobili con motore a combustione interna», ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia. «Ci troviamo davanti al più grande cambiamento nella storia dell’automobile ed è fondamentale che questa transizione venga accompagnata anche da attività che rendano le nuove tecnologie sempre più familiari, semplici da comprendere e divertenti da utilizzare».