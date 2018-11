Mercedes batte il record dei Suv al Nurburgring con la versione AMG della GLC 63 S 4MATIC+

STOCCARDA - La Nordschleife del Nürburgring, ovvero i leggendari 21 chilometri della pista tedesca considerata da tutti la più impegnativa, la più tecnica, la più rischiosa e la più spettacolare della storia dell’automobilismo, è stata teatro di un’altra battaglia epocale nella guerra dei record ormai intrapresa dai più importanti costruttori di automobili: non auto da corsa, ma prodotti di serie, teoricamente alla portata di tutti, anche se in realtà riservati ad una élite che può accedere a listini proibitivi.

Andare forte al Nurburgring, anzi andare più forte di tutti, è un fiore all’occhiello che certifica le qualità dell’auto, un “valore aggiunto” utile per rafforzare l’immagine e sostenere il marketing. Perciò è in atto tra i big dell’auto un’autentica caccia al “tempo sul giro”, che riguarda un po’ tutte le categorie: berline, station wagon, coupé, Suv.

Ed è proprio nella insospettabile categoria degli Sport Utility che la sfida s’è fatta più incandescente che mai, con colossi come Porsche, Alfa Romeo e Mercedes pronti a battersi senza esclusione di colpi. Quattordici mesi fa, quando sembrava davvero difficile battere il record della Porsche Cayenne Turbo al Nurburgring, arrivò la sorpresa della rinata Alfa Romeo: la Stelvio Quadrifoglio spinta dal poderoso V6 Biturbo 2,9 litri da 510 cavalli girò infatti in 7’51”7, battendo di 8 secondi il record della Porsche.

Ora però il record made in Italy è stato superato, sia pure di pochissimo, dalla Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+, che il 22 novembre ha girato al Nürburgring nel tempo di 7’49’’369, appena due secondi meglio dell’Alfa. Il tempo sul giro – vale la pena ricordarlo - è stato misurato dagli esperti della "Wige Solutions” e un notaio indipendente ha confermato il tutto.

L’exploit è valso al panzer tedesco il titolo di Suv di serie più veloce sulla pista del Nürburgring. Se non bastasse, la Casa della Stella ha tenuto anche a sottolineare, in una nota ufficiale, che “il record è arrivato al primo tentativo e nonostante la pista fosse in condizioni tipicamente autunnali”.

La Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+ è – come tutti I Suv – un’auto di grandi dimensioni, con ampio spazio per i passeggeri e i bagagli, elevati standard di sicurezza e tanto confort anche per i viaggi più lunghi. Ma se ha potuto girare a velocità record sulla difficile pista tedesca lo si deve, naturalmente, alle qualità tecniche assicurate dalla “cura AMG”, la divisione sportiva della Mercedes, che ha curato l’ottimizzazione di un prodotto hi-tech, forte di un motore V8 biturbo da 510 cv (la stessa potenza del V6 Alfa Romeo), con cambio a 9 marce (contro le 8 del Suv italiano), sospensioni ad aria completamente adattive, trazione integrale Performance 4MATIC+ con distribuzione intelligente della coppia, differenziale autobloccante al posteriore e freni ad alte prestazioni in carboceramica.