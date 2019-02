Mercedes-Benz è a caccia di giovani di talento: riparte nel 2019 il progetto MercedesVivaio

ROMA – Offrire un'opportunità di lavoro a giovani neolaureati o neodiplomati tra i 18 e i 26 anni: è questo l'obiettivo del progetto MercedesVivaio, giunto quest'anno alla terza edizione con lo scopo di affrontare nel modo migliore le sfide della mobilità del futuro. Nel corso dei primi due anni MercedesVivaio ha permesso ad oltre 280 neodiplomati e neolaureati di entrare nel mondo del lavoro attraverso la rete di dealer italiani della Stella. Quest’anno, Mercedes-Benz Italia insieme a Mercedes-Benz Trucks Italia (sì, si potrà iniziare la carriera anche partendo dalla taglia XL), raddoppiano le opportunità del progetto, che diventa biennale e introduce importanti novità anche sotto il profilo della formazione.

"Per noi è un'iniziativa molto importante, lanciata nel 2016. Mercedes-Benz ha l'esigenza di trovare giovani qualificati per il futuro. Abbiamo cercato nelle università e nelle scuole tecniche, per trovare le figure migliori", ha dichiarato Udo Herbert, Direttore Customer Services Mercedes-Benz Cars Italia and Head of Training Academy. "Abbiamo formato i ragazzi e li abbiamo introdotti nella nostra rete. In due anni e mezzo abbiamo formato oltre 330 persone. Per questa nuova edizione abbiamo delle interessanti novità, perché cambia il processo di recruitment che diventa biennale e cambia anche il processo di formazione, che prevede l'alternanza tra parte pratica e parte teorica, e per la prima volta ci sarà anche Mercedes-Benz Truck che farà parte di questa iniziativa. Abbiamo in programma di reclutare nei prossimi due anni oltre 240 neodiplomati e neolaureati tra i 18 e i 26 anni. Cerchiamo in particolare i venditori del futuro, consulenti, esperti dal punto di vista tecnico e non solo. D'altronde il mondo dell'auto è in continua evoluzione e le esigenze di mobilità richiedono figure professionali in grado di esprimere competenze innovative e sempre più ampie in ogni settore", ha concluso Herbert.

I requisiti fondamentali per prendere parte al progetto – spiegano in Mercedes-Benz – sono talento, passione e una forte motivazione. Per entrare nel mondo di MercedesVivaio bisogna candidarsi sul sito mercedesvivaio.it creando un account personale, caricando un curriculum vitae con un video di presentazione e segnalando due preferenze circa la figura professionale scelta tra: Consulente di vendita Cars, Vans, Trucks; Product Expert Cars; Consulente d’assistenza Cars; Venditore Ricambi OTC Cars; Customer Contact Consultant After-Sales Cars; Magazziniere Cars; e Tecnico di officina Cars, Vans, Trucks. Successivamente si proseguirà con una fase di test, alla quale succederanno quelle di selezione e colloquio prima, e inserimento e formazione poi.