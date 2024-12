Mercedes: Connect Package e Guard 360°, la tecnologia per combattere i furti d’auto

Non è detto che sotto Natale siamo tutti più buoni. È il caso dei ladri di auto che, neppure in corrispondenza delle feste di fine anno, vanno in vacanza. Mercedes-Benz, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha voluto tracciare un bilancio di quest’anno in termini di furti di autovetture. Partendo dal dato certo del 2023 in cui si possono contare quasi 140.000 casi di furti di auto, circa il 5% in più rispetto all’anno precedente, anche il 2024 si attesta purtroppo su cifre simili, basti pensare ai poco più di 109.000 casi registrati fino a ottobre.

L’Italia, purtroppo, figura tra i primi cinque posti a livello europeo per i furti d’auto. Fortunatamente, grazie all’intenso lavoro dalle Forze dell’Ordine, i veicoli recuperati sfiorano quasi la metà di quelle rubate. Contemporaneamente, la costante evoluzione tecnologica, ha portato a implementare sensibilmente il livello di sicurezza montato a bordo delle vetture, dapprima con le smart key e gli immobilizer, fino ad arrivare sistemi di protezione avanzatissimi che combinano tecnologia, hardware e servizi digitali. Mercedes-Benz, attenta all'evoluzione della sicurezza, ha sviluppato soluzioni innovative per proteggere le proprie vetture da un fenomeno, come quello dei furti d’auto, che purtroppo non accenna a diminuire.

Visto che tra le vetture rubate nel 2023 figurano circa 1.400 auto della Stella (con la Classe A 180 tra le più gettonate dai ladri), la Casa tedesca ha sviluppato un sistema di protezione altamente efficace, che sfrutta l’unione di tre componenti fondamentali: il Connect Package, la Protezione vettura GUARD 360° plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°. Questi strumenti, pensati per lavorare in sinergia, sono in grado di formare una vera e propria barriera digitale contro i furti.

Il Connect Package, che è disponibile di serie su tutti i modelli Mercedes-Benz per i primi tre anni, rappresenta una delle soluzioni più avanzate per il monitoraggio e la protezione del veicolo. Questo pacchetto offre numerosi servizi digitali, tra cui la possibilità di controllare il veicolo da remoto tramite un’app. Se, ad esempio, l'auto viene rubata, il proprietario riceve un avviso direttamente sul suo smartphone, con la localizzazione precisa del veicolo. Il sistema, infatti, può trasmettere la posizione dell’auto alle forze dell'ordine, permettendo alle autorità di intervenire tempestivamente. Una volta che il furto è stato segnalato e la procedura di recupero è in atto, tutte le funzionalità di localizzazione visibili dall’app vengono disattivate per garantire la sicurezza delle operazioni di polizia.

La Protezione vettura GUARD 360° plus offre una protezione integrata contro i tentativi di furto e vandalismo. Il sistema include un antifurto avanzato con protezione volumetrica dell’abitacolo, che rileva qualsiasi movimento all’interno del veicolo e attiva l’allarme. Inoltre, il sistema è dotato di una protezione antirimozione che emette un segnale acustico e visivo se il veicolo viene spostato senza autorizzazione. In caso di tentativi di effrazione o danni da parcheggio, il proprietario riceve immediatamente una notifica sul suo smartphone, potendo così intervenire tempestivamente.

Il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° è un ulteriore elemento che contribuisce alla sicurezza del veicolo, soprattutto durante le manovre di parcheggio. Questa tecnologia non solo aiuta il conducente nelle manovre, ma scatta anche automaticamente cinque foto nel caso in cui il veicolo subisca atti vandalici o danni da parte di altri veicoli. Le immagini vengono archiviate come prove documentali, offrendo una forma di tutela aggiuntiva in caso di danni.

Oltre a queste soluzioni tecnologiche, Mercedes-Benz offre anche coperture assicurative attraverso la sua captive Merfina. Con il prodotto Feel Star, i clienti possono scegliere tra diverse opzioni di copertura, che variano in base alle esigenze specifiche. Le soluzioni premium offrono una protezione completa, che include il furto totale e parziale, gli atti vandalici, gli eventi atmosferici e la rottura dei cristalli, con una restituzione del valore a nuovo fino a 24 mesi. Altri livelli di copertura, come quelli base, garantiscono comunque una protezione adeguata contro i rischi più comuni, come il furto totale, con una restituzione del valore a nuovo per un periodo di 12 mesi.

Mercedes-Benz, dunque, non si limita a progettare auto sicure, ma offre anche una protezione digitale completa che integra innovazione tecnologica, servizi digitali avanzati e soluzioni assicurative per garantire ai propri clienti la massima tranquillità. Con il Connect Package, la Protezione vettura GUARD 360° plus e il Pacchetto parcheggio con telecamera 360°, Mercedes-Benz ha creato una barriera altamente sofisticata che rende più difficile il furto del veicolo e ne aumenta significativamente le possibilità di recupero.