Mercedes-Benz, inaugurata la nuova sede Vans e Track a Roma

ROMA – Mercedes-Benz inaugura la nuova sede dedicata a Vans e Track in via Girolamo Variola. Domani, 11 maggio, tutti i clienti sono invitati per un open day focalizzato sulla sicurezza, sull'efficienza e su tutto il mondo di servizi e connettività dei veicoli industriali e commerciali della Stella.

Quella che è sempre stata una "casa storica" per il marchio tedesco, dunque, oggi si rinnova profondamente per rispondere in modo sempre più efficiente alle esigenze dei clienti e lo fa sfruttando anche una migliore accessibilità, grazie ad una rinnovata viabilità con accesso diretto dal Grande Raccordo Anulare: aspetto di fondamentale importanza se pensiamo alle dimensioni e alla mole dei Truck.

Mercedes-Benz Roma, unica sede in Italia, occupa insomma una posizione strategica nel panorama nazionale, grazie alla prossimità con le principali direttrici autostradali italiane e con il centro logistico europeo di Mercedes-Benz a Capena (37.000 mq tra uffici e magazzino ricambi), che permette di ricevere componenti di ricambio in tempi brevi.

“Stiamo implementando un’esperienza nuova ed innovativa per i nostri Clienti, più ricca e intensa con un linguaggio di design legato alla Customer Experience” ha dichiarato Benito De Filippis, CEO di Mercedes-Benz Roma. “Attraverso la combinazione di contatto personale ed elementi digitali nella consulenza, vendita e assistenza, via Variola diventa un esempio di dedication per il mondo Vans e Trucks di Mercedes-Benz. La posizione strategica, inoltre, ci permette di coprire in modo ancora più puntuale tutto il territorio della Capitale”.

“Con la rinnovata via Variola di Mercedes-Benz Roma vogliamo trasmettere il nostro costante impegno nella soddisfazione del Cliente, puntando sulla dedication e sulla passione” ha affermato Maurizio Pompei, CEO di Mercedes-Benz Trucks Italia. “Una sede più accessibile e facilmente raggiungibile da tutta Italia, che può contare su una squadra appassionata e altamente specializzata. Abbiamo attentamente selezionato i team di vendita e di assistenza per la sede di via Variola, per garantire un servizio eccellente per i nostri Clienti".

Mercedes-Benz Roma di Via Variola prevede una struttura che tra aree interne ed esterne si estende per oltre 7.800 mq e ha visto anche potenziato l'organico per offrire ai clienti l'assistenza di personale qualificato e la massima efficienza e rapidità nella risoluzione dei problemi; in tale ambito è stato inserito il nuovo servizio di assistenza stradale firmato Mercedes-Benz e dei veicoli sostitutivi del programma “Courtesy Truck”.

E tra i Van per eccellenza del marchio della Stella ancora oggi lo Sprinter è sicuramente tra i più apprezzati. Con la terza generazione dello Sprinter abbiamo anche simulato una giornata in giro per la Capitale ad effettuare "finte" consegne, apprezzando non solo il piacere di guida garantito (che non è molto lontano da quello offerto sulle auto, soprattutto dal punto di vista del comfort) ma soprattuto la connettività dell'MBUX e la gestione dell'App dedicata che permette a ciascun trasportatore di interagire in tempo reale con il centro logistico di Capena.

Infine, tutti coloro che domani visiteranno la nuova sede avranno anche la possibilità di toccare con mano il nuovo Actros, un vero e proprio concentrato di tecnologia che alza notevolmente l'asticella nel mondo dei Veicoli Industriali, grazie all'utilizzo di sistemi all'avanguardia come le MirrorCam, l’Active Brake Assist 5, il Multi Media Cockpit e il Predictive Powertrain Control, oltre alla guida autonoma di secondo livello.