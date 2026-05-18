Mercedes, presentata la versione blindata della nuova Classe S

A poche settimane dalla presentazione internazionale della nuova Classe S, Mercedes-Benz svela la S680 Guard, versione blindata della sua ammiraglia. Equipaggiata con un motore V12, dotata di trazione integrale permanente, la limousine della Stella nella variante preferita da capi di stato e magnati è accreditata di un livello di protezione VR10. Si tratta del più alto previsto per auto di utilizzo civile, con resistenza certificata ai proiettili perforanti e blindati. Oltre alla blindatura speciale, la vettura è equipaggiata con soluzioni per la sicurezza studiate anche per il contrasto a tentativi di azioni invasine come l'impianto antincendio, il sistema di emergenza per l'aria fresca, l'allarme antipanico, il sistema di comunicazione esterna e le porte ad apertura servoassistita.

All'interno spicca l'elevato livello di personalizzazione della parte posteriore dell'abitacolo, arricchibile, tra l'altro, con un sistema Mbux High-End Rear Seat Entertainment, con funzioni avanzate come la videoconferenza senza interruzioni. «Da quasi 100 anni- sottolinea un comunicato -, capi di Stato, leader aziendali e membri di famiglie reali salgono a bordo di un veicolo speciale Mercedes-Benz con un'unica aspettativa: essere il più possibile al sicuro, senza però rinunciare a sentirsi completamente a proprio agio. La Classe S Guard è attualmente l'unica limousine di serie a offrire protezione balistica certificata VR10 sia per le superfici trasparenti (vetri) sia per le aree opache della carrozzeria (scocca), direttamente dalla fabbrica».