Mercedes, campagna lockdown vince premio agli ADCI Awards 2020. Trionfo nella categoria Sound Design

ROMA - La campagna lanciata da Mercedes-Benz Italia durante il lockdown, per continuare a far vivere le emozioni del marchio high performance della Stella, si è aggiudicata l'Oro agli ADCI Awards 2020, nella categoria Sound Design. Un importante riconoscimento che premia la creatività dell'agenzia Publicis Emil e fa leva sulle emozioni generate dal coinvolgente sound della Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, il quattro cilindri di serie più potente al mondo.

''Il periodo del lockdown ci ha dato l'opportunità di sperimentare nuove forme di comunicazione, stimolando la creatività dei nostri partner - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia - Sfruttando la tecnica del Sound Design 8D, attraverso un effetto audio tridimensionale, siamo riusciti a generare un'esperienza audio/video innovativa e fortemente immersiva, che ci ha permesso di tramettere il massimo delle emozioni della Driving Performance in un momento di stop forzato, che ha costretto i tantissimi appassionati del marchio AMG a lasciare i propri 'cavalli' chiusi nei box''. Protagonista della campagna la Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+, una 'street legal race car' equipaggiata con un motore 2,0 litri, da 421 CV: in assoluto il più potente quattro cilindri turbo mai costruito per la produzione in grande serie. Rispetto alla precedente generazione, la nuova A 45 è stata completamente riprogettata.

Motore, cambio, assetto, ma anche la sofisticata catena cinematica, la carrozzeria e, naturalmente, il design sono stati ripensati con un preciso obiettivo: elevare la dinamica di marcia e l'esperienza di guida sportiva a livelli finora impensabili in questi termini nella categoria delle compatte. Dal 1985, gli ADCI Awards rappresentano il punto di riferimento per la creatività e la qualità nella comunicazione pubblicitaria in Italia. Dalla stampa alla tv, dal design alle activation, dal cyber al direct, passando anche per tutte le altre categorie esistenti, gli ADCI Awards documentano nel tempo l'evoluzione dei linguaggi, degli stili e dell'uso dei mezzi di comunicazione, selezionando solo i lavori che risultano più rilevanti sotto il profilo creativo.