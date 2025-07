Mercedes, il ceo Ola Källenius prova la nuova GLC 100% elettrica

Dopo i video su YouTube con la nuova CLA e la Classe G 100% elettrica, il ceo di Mercedes-Benz, Ola Källenius, in compagnia della presentatrice Sarah Harman, è apparso in un altro contenuto filmato presso il Mercedes-Benz Technology Centre (MTC) di Sindelfingen, in Germania, dove ha testato in 5 sfide la nuova GLC con tecnologia EQ, quindi elettrica. La prima prova è stata quella di accelerazione, con la vettura equiparata nelle prestazioni ad una AMG GT, per via della sua coppia subito disponibile, nonostante sia un modello destinato all'utilizzo quotidiano. La seconda ha riguardato l'agilità della nuova GLC elettrica attraverso uno slalom, in cui Källenius ha messo in luce l'importanza della collocazione della batteria nel centro dell'auto, e delle sospensioni ad aria.

Il test successivo è stato quello di carico, in cui è stata evidenziata la presenza del frunk anteriore come ulteriore spazio di carico (128 litri che vanno ad aggiungersi ai 570 litri del vano posteriore). Si è passato quindi alla prova di ricarica, con una colonnina HPC, da cui il Suv accetta 320 kW di potenza per accumulare un'autonomia di 260 km in 10 minuti; nel contempo, è stata svelata anche l'autonomia di oltre 650 km. La prova finale ha riguardato il traino di un rimorchio con una Classe S d'epoca, in cui è stata dichiarata la capacità di traino di 2.4 tonnellate. Per vedere il design della nuova GLC priva di camuffature, Källenius ha dato appuntamento al Salone di Monaco, a settembre, in cui verrà svelata la vettura in veste definitiva.