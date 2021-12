Mercedes, certificata la guida autonoma di livello 3. È il primo brand a soddisfare i requisiti della norma UN-R157

STOCCARDA - Mercedes-Benz entra nel futuro dell’auto con il sistema di guida Drive-Pilot, il primo a soddisfare i requisiti legali per la guida autonoma di livello 3 disciplinati nella norma UN-R157. Secondo la classificazione SAE, il terzo livello di guida autonoma prevede un sistema in grado di agire sui comandi principali di un veicolo (sterzo, acceleratore, freni..) per compiere determinate manovre, come ad esempio il sorpasso o il parcheggio, sotto l’occhio vigile del conducente, che deve essere sempre pronto ad intervenire. Attualmente, è possibile affidarsi al terzo grado di automazione solo in determinate aree geografiche o in alcuni Paesi, come la Germania. È possibile farlo grazie ad una legge varata nel 2017 che autorizza la guida in modalità automatizzata a velocità fino a 60 km/h, in condizioni di traffico intenso o congestionato su tratti autostradali idonei.

Il sistema Drive Pilot è equipaggiato sulla storica ambasciatrice delle innovazioni tecnologiche del brand, la Classe S, e sulla sua alter-ego a zero emissioni Mercedes EQS. Mentre è attivo, permette al conducente di svolgere altre attività come fare acquisti o inviare mail ovunque la legge lo consenta. «Da molti anni lavoriamo per realizzare la nostra visione della guida automatizzata.» afferma Markus Schafer, membro del consiglio di amministrazione di Daimler AG e Mercedes-Benz AG. «Con questo sistema basato su LiDAR, abbiamo sviluppato una tecnologia innovativa per i nostri veicoli che offre ai clienti un’esperienza di guida unica e lussuosa e dà loro ciò che conta di più: il tempo. Con l’approvazione delle autorità, abbiamo ora raggiunto una svolta: siamo il primo produttore a inserire la guida automatizzata condizionatamente nella produzione di serie in Germania.

Con questa pietra miliare, stiamo ancora una volta dimostrando il nostro lavoro pionieristico nella guida automatizzata e avviando anche un cambiamento radicale di paradigma. Per la prima volta in 136 anni di storia automobilistica, il veicolo assume il compito di guida dinamica in determinate condizioni. Allo stesso tempo, siamo lieti che la Germania continui il suo ruolo pionieristico nella guida automatizzata con questa approvazione». Per gli altri Paesi, Italia inclusa, ci vorrà più tempo.