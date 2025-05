Mercedes Cla, l'auto della Stella più tecnologica di sempre. Nasce elettrica, ma sarà anche benzina mild hybrid

Annunciata da tempo, arriva finalmente la nuova Mercedes CLA. Un’auto importante per la casa tedesca, costretta a fare i conti con le incertezze di un mercato che su scala globale (non in Italia) ha provocato qualche problema nel 2024 (vendite calate del 3%), ma con la consapevolezza di aver investito a suo tempo in un piano di rilancio importante, incentrato sull’innovazione tecnologica. Innovazione che ha il suo fulcro nella piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), base di partenza per la “nuova vita” della CLA, ora pronta a ripartire con una formula multienergia che consentirà di fissare nuovi parametri nel campo del full electric (a Stoccarda parlano di consumi di energia paragonabili a quelli di un km/litro delle auto a combustione!) e di proporre soluzioni interessanti anche nel campo dell’ibrido, atteso nella seconda metà dell’anno con soluzioni mild hybrid (con rete di bordo a 48 Volt) e possibilità di scelta tra due e quattro ruote motrici.

Due le versioni a emissioni zero previste per la fase di lancio del nuovo modello sul nostro mercato: il modello d’attacco 250+ ha la trazione posteriore e un motore da 200 kW (272 cv) e 335 Nm di coppia, mentre la variante più potente 350 4Matic ha la trazione integrale e due motori, per una potenza combinata di 260 kW (354 cv) e 515 Nm di coppia. Entrambi i modelli montano una batteria da 85 kWh, per autonomie dichiarate che vanno dai 771 ai 792 km. Quanto ai tempi di ricarica, grazie all’architettura a 800V, utilizzando una potenza fino a 320 kW in corrente continua, la Casa assicura che bastano 22 minuti per ottenere l’80% dell’energia. In corrente alternata, con la ricarica trifase a 11 kW, per il “pieno” servono, invece, circa 9 ore.

Rispetto al modello uscito di produzione, la nuova CLA conferma il design da berlina sportiveggiante, come fosse un coupé a quattro porte, ma le dimensioni sono aumentate: ora l’auto è più lunga di 3 cm (4,72 metri), il passo è cresciuto di ben 6 cm (2,79 metri), l’altezza è di 1,46, la larghezza di 1,85. Qualificante il dato sulla penetrazione aerodinamica: il Cx è di 0,21, al top della categoria! La riconoscibilità del design sta tutta nello shark nose frontale, con la mascherina chiusa che integra ben 142 “stelle” retroilluminate e i fari multibeam Led con motivo a stella. Nuovi anche i gruppi ottici posteriori a Led e nuovi i cerchi in lega (da 17 fino a 19 pollici).

Una volta entrati nell’abitacolo, come sempre a bordo di una Mercedes si ha immediata l’impressione di un’auto confortevole ed elegante, impreziosita dal tetto panoramico (di serie), dai sedili ben avvolgenti e con più regolazioni, e da una serie di maxi schermi panoramici: uno da 10,2 pollici per il guidatore, uno centrale da 14” e un terzo pure da 14” (optional) per il passeggero. I posti a sedere sono 5 e dietro ci sono 28 mm di spazio in più per la testa; due i vani disponibili per i bagagli, uno posteriore da 405 litri, un altro anteriore da 101.

Ciò che segna un autentico punto di svolta è la tecnologia, con il nuovo MB-UX (Mercedes-Benz User eXperience), il sistema multimediale intelligente della casa tedesca, che si avvale ora dell’MB.OS, nuovo sistema operativo che integra e potenzia le funzionalità del sistema, inclusa l’intelligenza artificiale e un assistente virtuale più avanzato.

La CLA di nuova generazione compie un grande passo avanti nella digitalizzazione. Vengono infatti collegati tra loro powertrain, infotainment e vari altri sistemi, con novità costanti grazie ai previsti aggiornamenti OTA (Over The Air). Abbinata al motore grafico UNITY 3D, questa configurazione costituisce la base per il nuovo MBUX Surround Navigation, una visualizzazione 3D in tempo reale della navigazione combinata con l’assistente virtuale. Inoltre diventa possibile utilizzare funzioni di intrattenimento o di assistenza alla guida con una moltitudine di comandi vocali che possono essere rivolti direttamente al nuovo assistente virtuale MBUX. Utilizzando la potenza dell’intelligenza artificiale, l’auto non solo risponde in modo empatico alla voce del guidatore, ma consente di interagire intuitivamente. Tutto ciò comporta che man mano che “impara” a conoscere il suo abituale conducente l’auto dà suggerimenti utili, creando routine e proponendo in modo proattivo nuove idee. Per il resto, è completa la lista di ADAS e la guida assistita di livello 2 è disponibile su richiesta per tutti gli allestimenti, all’interno del pacchetto Drive Assist (da 1.830 euro).