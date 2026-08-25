Mercedes Classe C elettrica, la qualità eccelle: ergonomia e comfort. Interni da vera ammiraglia

Come tutte le Mercedes, anche la nuova Classe C elettrica assicura interni di qualità superiore, capaci di garantire comfort, ergonomia e ricchezza di dotazioni degne del marchio. Basta aprire gli sportelli e prendere posto per apprezzare subito la luminosità degli interni, favorita dal tetto trasparente in cristallo. Che è di serie sin dall’entry level Advanced, anche se la funzione avanzata elettrocromica e con motivo illuminato (denominata Sky Control) è disponibile solo come optional. Un optional non indispensabile, ma in grado di stupire con effetti speciali: consente infatti di commutare il tetto da opaco a trasparente e include 162 stelle illuminate integrate.

Grazie alla piattaforma nativa elettrica, l’abitabilità è buona e lo spazio adeguato per 5. Il passo di quasi 3 metri (2,96) si rivela degno di un’ammiraglia, risultando molto più ampio di quello della “sorella” termica. Il vano bagagli assicura una capacità posteriore di 470 litri, cui si aggiunge un pratico vano anteriore sotto il cofano, con capacità di 101 litri.

Le finiture sono di lusso, degne di un’ammiraglia, ma la scelta dei materiali e delle dotazioni è legata al modello prescelto tra Advanced, Advances Plus, Premium e Premium Plus. Le versioni più ricche possono disporre di pelle nappa con lavorazione a rombi e anche di sedili sportivi dotati di climatizzazione, ventilazione e funzione massaggio. Volendo si può ottenere la certificazione Vegan, che assicura interni privi di componenti animali per sedili e moquette.

I sistemi di informazione e assistenza sono in linea con la tradizione Mercedes e sfruttano l’intelligenza artificiale, ovvero un sistema operativo evoluto con avatar vocali e integrazioni avanzate. Non mancano alcuni comandi fisici, ma spettacolare è la plancia digitale con display MBUX superscreen o hyperscreen: davanti a guidatore e passeggero si distende uno schermo enorme, da 39”, che include tre display. Il più piccolo, da 10,25”, è visibile attraverso la corona del volante a 3 razze; l’infotaiment è demandato a due display da 14”, quello centrale per il controllo di tutte le funzioni e per la navigazione e quello del passeggero che fornisce funzionalità più limitate, ma consente di guardare video, film e navigare sul web anche in marcia. Un sistema basato su videocamere registra l’attenzione del guidatore e oscura lo schermo per evitare distrazioni.