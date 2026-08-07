Classe C, un'elettrica coi fiocchi. Il modello Mercedes viene proposto in versione Bev che si affianca alla classica

HELSINKI - Nell’anno delle celebrazioni dei suoi 140 anni di storia, Mercedes-Benz si è concessa un regalo speciale rivoluzionando una delle sue auto più longeve e apprezzate. In oltre quarant’anni di onorata carriera, dopo aver raccolto l’eredità della celebre 190, e oltre 10 milioni e mezzo di unità vendute, la Classe C è pronta ad abbracciare la mobilità elettrica senza però rinunciare alle qualità che l’hanno resa un pilastro sia del marchio tedesco che della categoria. Elegante e con un profilo da coupé, la nuova ammiraglia Mercedes non sostituisce la versione con motori termici, che continuerà a essere proposta, ma inaugura un nuovo capitolo. Il cambiamento lo si percepisce già sul lato estetico. Lunga 4,88 metri, ben 13 centimetri in più rispetto la versione tradizionale, la Classe C elettrica presenta proporzioni più slanciate tanto da raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,22. Pur adottando un nuovo linguaggio stilistico, il frontale della vettura della Stella reinterpreta in chiave moderna la calandra dei modelli storici Mercedes.

Ritroviamo quindi una griglia generosa, ma caratterizzata da ben 1.050 punti luminosi, mentre i fari adottano una nuova firma con i LED a forma di stella. Se le nervature del cofano e la vista laterale rendono la Classe C muscolosa e sportiva, il tetto scende dolcemente verso la coda rendendo il posteriore più morbido. Qui spiccano i gruppi ottici incastonati in una striscia nera orizzontale a rendere il retrotreno più elegante. Anche l’abitacolo è un netto balzo verso il futuro. La plancia è dominata dal nuovo MBUX Hyperscreen da 39,1”. Si tratta di un’unica superficie in vetro, larga quasi un metro, che integra la strumentazione digitale, il display centrale dell’infotainment e quello dedicato al passeggero anteriore. Il nuovo sistema operativo MB.OS coordina tutte le funzioni della vettura e sfrutta l’intelligenza artificiale, grazie all’integrazione di ChatGPT e Google Gemini, offrendo un assistente vocale ancora più preciso. L’ambiente mantiene il tradizionale comfort Mercedes, tanto che sembra di accomodarsi in un salotto, con materiali pregiati, finiture curate e un’impostazione minimalista. Non manca il tetto panoramico, con il vetro che può oscurassi elettricamente anche parzialmente, e nelle versioni più ricche dotato di 162 piccole stelle luminose. Il passo di 2,96 metri assicura maggior spazio ai passeggeri posteriori, mentre il bagagliaio offre una capacità di 470 litri ai quali si aggiungono ulteriori 101 litri nel vano anteriore. La vera novità è, però, ciò che si cela sotto la carrozzeria. Troviamo quindi la nuova piattaforma MB.EA a 800 Volt.

Al lancio la Classe C è proposta esclusivamente nella versione C 400 4Matic Electric, equipaggiata con due motori sincroni a magneti permanenti che sviluppano complessivamente 490 cv e 800 Nm di coppia, consentono di coprire lo 0-100 km/h in appena 4 secondi e raggiungere una velocità di 210 km/h. La batteria agli ioni di litio da 100 kWh permette di percorrere fino a 762 km. In corrente continua la potenza di ricarica arriva a 330 kW, ciò significa che sono sufficienti dieci minuti per recuperare fino a 325 km di autonomia o 22 minuti per passare dal 10 all’80% della batteria. In corrente alternata la ricarica è da 11 kW di serie, con possibilità di salire a 22 kW. Partendo dal centro di Helsinki, la Classe C si muove silenziosa nel disciplinano traffico finlandese. A sorprendere è sicuramente lo spunto, grazie alla spinta dei due motori. Qui entra in gioco anche il cambio a due rapporti installato sull’asse posteriore: il primo privilegia l’accelerazione e la ripresa, mentre il secondo migliora l’efficienza e la silenziosità nei tratti autostradali. Inoltre nei momenti in cui non è necessaria la trazione integrale, il motore anteriore viene disaccoppiato per ridurre i consumi.

Usciti dal centro cittadino, il panorama cambia con boschi e laghi a fare da sfondo. La Mercedes non teme le alte velocità, grazie all’eccellente insonorizzazione e alla cura aerodinamica cui è stata sottoposta. Anche sulle strade più tortuose della campagna finlandese la Classe C trasmette una sensazione di grande controllo. Nonostante la massa di 2.460 kg, la berlina mostra uno sterzo preciso e un telaio che riesce a contenere il rollio anche affrontando le curve con più decisione. Gran parte del merito va’ alle sospensioni pneumatiche AIRMATIC e all’asse posteriore sterzante fino a 4,5 gradi, che migliorano l’agilità anche nei tratti più guidati soprattutto selezionando la modalità di guida Sport. Completa il quadro anche il comparto della sicurezza, sia attiva che passiva, ulteriormente affinato al fine di rendere l’ammiraglia della Stella un’auto perfetta in ogni situazione. Già ordinabile, la Classe C è offerta a partire da 70.269 euro. Mercedes ha, inoltre, già annunciato che il prossimo anno arriveranno versioni a trazione posteriore in grado di superare gli 800 km di autonomia.