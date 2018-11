Mercedes Classe E All-Terrain 4×4, il concept di fuoristrada che non conosce ostacoli

MILANO - È imponente, aggressivo, altissimo (la luce a terra è di 42 cm). Un mezzo che potrebbe ben figurare nel garage di qualsiasi supereroe avvezzo ad affrontare le sfide più improbabili. Eppure non vedremo mai nelle concessionarie della stella a tre punte questo super-Suv dal nome chilometrico: Mercedes-Benz Classe E All-Terrain 4x4².

Si tratta infatti di un esemplare unico, un concept realizzato dal centro di sviluppo di Sindelfingen, dove il gruppo tedesco sperimenta le soluzioni più avanzate, per sottolineare la versatilità e le enormi possibilità della famiglia E che rappresenta la bandiera dello spirito Mercedes, la gamma che – pur non essendo per ovvie ragioni di budget al vertice delle vendite di Stoccarda – meglio ne interpreta la filosofia e la storia.

L'attributo numerico 4x4² che la qualifica si ritrova anche in un'analoga, e altrettanto estrema, versione della G, il fuoristrada duro e puro del costruttore tedesco che a sua volta ha ereditato lo schema degli assi a portale dall'Unimog, il leggendario camion di stazza media che dal 1948 rappresenta un'autentica icona per gli appassionati dell'off-road più impegantivo per la sua capacità – incrementata dall'incessante innovazione tecnologica che ne ha contrassegnato l'evoluzione – di superare qualsiasi ostacolo. E non si tratta di un'esagerazione.

Proprio la difficoltà di combinare un'architettura di questo tipo con il più moderno asse multilink di una Classe E ha rappresentato la sfida più impegnativa per Jürgen Eberle, progettista Mercedes appassionato dell'off-road più estemo, che ha portato a termine l'ambizioso progetto, realizzando questa dalle grandi ruote e dalle straordinarie potenzialità con la collaborazione di numero colleghi che ne condividevano la passione, come ha riconosciuto lui stesso: «Il supporto del network è stato decisivo, quando ho avuto bisogno sono stato tempestivamente aiutato, senza inutili complicazioni burocratiche».

Gli fa eco senza riserve il capo progettista della Classe E Michale Kelz: «L'idea mi ha subito conquistato, e le prove condotte nel nuovo Test e Technology Centre di Immendingen evidenziano promettenti caratteristiche off-road: la All-Terrain 4x4² ha affrontato in scioltezza anche le pietraie più ostiche, rivelandosi un'arrampicatrice davvero talentuosa».

Proprio a Immendingen, infatti, nasce la mobilità del futuro secondo Daimler, che vi ha sta investendo 200 milioni di euro. Su quest'area di 520 ettari, circa 300 tra progettisti e tecnici sono al lavoro sull’ottimizzazione dei futuri motori a combustione e sullo sviluppo dei sistemi di trazione alternativa, oltre che sulla continua evoluzione dei sistemi di assistenza alla guida e di quelli per la guida autonoma.